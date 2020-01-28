«Не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?» АлтГУ намерен в 2020 году повысить свой статус

Новости 29.01.2020 7:10 718

Главной задачей АлтГУ на 2020 год, поставленной руководством вуза, станет победа в конкурсе Минобрнауки на присвоение статуса национального исследовательского университета (НИУ). В настоящее время АлтГУ относится к категории так называемых опорных вузов.

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Прыжок через две ступеньки

Накануне в университете прошел ежегодный отчет ректора Сергея Бочарова. Он отметил, что летом прошлого года по итогам защиты программы развития АлтГУ получил дополнительное финансирование в размере почти 48 млн рублей.

"С другой стороны - мы не смогли выйти в лидеры и получить 100 млн рублей из федерального бюджета, мы оказались на тринадцатом месте. Из 13 показателей достигнуты только 9. Отставание АлтГУ в научной деятельности очевидно", - цитирует Бочарова "Интерфакс".

К слову, низкий внебюджетный набор студентов и недополученные субсидии стали причиной отставания АлтГУ от других опорных вузов страны.

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"Доходы вуза из всех источников в 2019 году были запланированы в размере 2 млрд 172 млн рублей. Фактически показатель обеспечен на 81% и составил 1 млрд 757 млн рублей. Причины этой ситуации - низкий внебюджетный набор, недополучение доходов по научной деятельности, недополучение субсидий. Это одна из причин нашего отставания от других опорных вузов страны", - сказал Бочаров.

Тем не менее, невзирая на то, что даже среди опорных вузов АлтГУ является всего лишь крепким середнячком и пока не дотягивает до лидеров, университет решил повысить свой статус до национального исследовательского.

Шансы АлтГУ получить статус НИУ оценить пока сложно. В настоящее время по 6 показателям оценки НИУ из 12 вуз повысил свою категорию. При этом по 4 показателям, связанным с числом публикаций и динамикой доходов, опорный вуз региона достиг наивысшей категории оценки. Хватит ли этого для победы в конкурсе Минобра?

В настоящее время к числу НИУ относятся 29 вузов страны, в их числе - ТГУ, НГУ, ВШЭ, МИСиС, МИФИ, "Бауманка" и др. Выше по своему статусу только федеральные университеты, а также стоящие особняком СпбГУ и МГУ.

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Поголовная институционализация

Вернемся к отчету ректора АлтГУ Сергея Бочарова. Еще одним важным вопросом, рассмотренным накануне, стала трансформация факультетов в институты. Реформу планируется завершить до сентября 2020 года.

"Чтобы решать масштабные задачи, усложняющиеся с каждым годом, необходимо объединить подразделения вуза, осуществляющие научную и образовательную деятельность. Это должно быть единое целое. Назрела необходимость объединения в одной структуре образовательных и научных учреждений, которые приобретут форму института. Переход необходимо завершить, чтобы набор первокурсников в 2020 году подразделения могли совершить в новом статусе", - приводит слова ректора "Интерфакс".

Бочаров отметил, что большинство ведущих университетов уже совершили переход от факультетов к институтам. Добавим, что Ученый совет АлтГУ еще в конце прошлого года утвердил данное положение.

После перехода на новую систему институт будет возглавлять не декан (выбираемый из числа профессорско-преподавательского состава), а директор. Последнего вправе назначить лично ректор вуза.