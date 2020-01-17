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Погода в Алтайском крае продолжает ухудшаться. Какие дороги перекрыли?

Новости
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В Алтайском крае ожидается очередное резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

После продолжительных снегопадов во вторник, 28 января, температура воздуха начнет снижаться. В среду, 29 января, средняя температура по краю будет в районе -7…-12 градусов. В западных районах до -19 градусов, днем заметно похолодает и южный ветер сменится западным, с порывами до 17 метров в секунду.

В ночь на 30 января температура продолжит снижаться и достигнет -20…-30 градусов, ветер юго-западный, с порывами до 13 метров в секунду. Ночью 31 января падение продолжится. Ожидается до -24…-29 градусов. В Барнауле ночью -26...-28, днем -18...-20 градусов, преимущественно без осадков.

Отметим, что в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение. В связи с этим, ряд дорог остаются перекрытыми.

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Массовое ДТП с погибшими произошло на трассе в Алтайском крае

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Всего 14 трасс:

  • Р-256 «Чуйский тракт», на участке от с. Троицкое до Бийска;
  • Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай, от с. Быканов Мост до с. Солонешное;
  • Бийск – Белокуриха;
  • Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области, от Бийска до с. Целинное;
  • Алейск – Чарышское;
  • Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан;
  • Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области, на участках от Змеиногорска до Рубцовска, от Рубцовска до с. Новоегорьевское и от Славгорода до границы Новосибирской области;
  • Батурово - Киприно – Юдиха;
  • Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка – Славгород, от с.Баево - до с. Верх-Суетка и от с.Нижняя Суетка до Славгорода;
  • Мельниковка – Александровка;
  • Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка – Плотава;
  • Алейск - Петропавловское – Смоленское, от Алейска до с. Усть – Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское;
  • Топчиха - Парфеново – Песчаное и Подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

Отметим, что на дороге Р-256 «Чуйский тракт», на участке от Барнаула до с. Троицкое, проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей. 

По данным МЧС края, сейчас наблюдается значительное усиление ветра и снегопада в Третьяковском, Змеиногорском, Чарышском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском и Топчихинском районах.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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Автор: Политсиб.ру

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