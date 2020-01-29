Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам

Новости 28.01.2020 19:00 241

28 января управляющий Алтайским отделением Сбербанка Антон Милютин прочитал лекцию по финансовой грамотности для студентов Алтайского государственного педагогического университета. Проведение лекций — традиционная активность Сбербанка, приуроченная к Дню студента.

Эксперт Сбербанка рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

Управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин:

«Мы рассказали о тех базовых вещах, которые должен знать каждый современный человек. Сегодняшний студент – уже активный участник экономики. Завтра он будет работать, зарабатывать деньги, думать о доходах, затратах, накоплениях, инвестициях и экономических факторах. Мы активно продвигаем тему финансовой грамотности в текущей деятельности. Взаимодействуя с клиентом, мы обсуждаем с ним его действия, помогаем выбрать тот или иной продукт. Ошибка считать, что банку не нужен грамотный потребитель. По мере усложнения продукта и ускорения темпов жизни, важно, чтобы человек, приходящий в банк, четко понимал, что он хочет, имел возможность сделать правильный выбор и в конечном счете в этом выборе не разочаровался. Мы верим в то, что наши действия и наши сотрудники помогают клиентам принимать правильные решения и в их повседневной деятельности, и в бизнесе».

Вопросы студентов касались самых разных аспектов темы: безопасности, сбережений, ипотеки и других. Завершилось занятие викториной на знание банковских продуктов и услуг. «Интересуйтесь финансами и будьте ответственными пользователями финансовых услуг», – подвел итог лекции и напутствовал студентов Антон Милютин.

Напомним, в этом году Сбербанк проведет лекции «Как стать финансово грамотным человеком» более чем в 100 вузах России.