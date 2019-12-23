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Экс-глава Белокурихинского лесничества предстанет перед судом

Новости
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Бывший начальник Белокурихинского лесничества Сергей Пухирев признал свою вину в превышении должностных полномочий. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, с 2017 и 2018 годов Пухирев заключил от имени Минприроды с КАУ «Алтайлес» договор купли-продажи, в соответствии с которым незаконно разрешил рубить лес. При этом он достоверно знал, что на территории выделов Белокурихинского участкового лесничества, находящихся в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая» в Смоленском районе, запрещено проведение проходных рубок.

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Обзорный материал "Политсибру"

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Ущерб, причиненный Пухиревым лесному фонду РФ, оценен в сумму свыше 1,8 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Максимальный срок наказания, грозящий Пухиреву, составляет четыре года лишения свободы.

Автор: Политсиб.ру

Фото: zpress.moy.su

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