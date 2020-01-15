Алтайский край вошел в Топ-5 регионов, потерявших больше всего жителей

Новости 28.01.2020 18:30 344

Алтайский край вошел в пятерку лидеров по абсолютному снижению численности населения. В 2019 году регион потерял 15,7 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В пятерку аутсайдеров вошли еще два сибирских региона: Омская область, потерявшая 17,6 тысяч человек, и Кузбасс (-16,5 тысяч). Саратовская область утратила 19 тысяч человек, Волгоградская – 15,7 тысяч.

Динамика численности населения по РФ

Примерно две трети субъектов РФ показали отрицательную динамику численности населения. Рост традиционно демонстрируют республики Юга России и Северного Кавказа, а также национальные республики Сибири, Москва и Санкт-Петербург.

Сильнее всего выросло население Московской области (+87,9 тысяч человек). Вместе с Москвой прирост составил почти вдвое больше – 165 тысяч человек. В Тюменской области — еще одном центре притяжения мигрантов — население выросло на 31,8 тысячу человек. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области население увеличилось на 37,6 тысяч человек.