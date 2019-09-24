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Барнаульские эсеры предложили способ, как повлиять на выборы мэра

Новости
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14 февраля состоится конкурс, на котором будет определен новый глава Барнаула. За две недели до голосования депутаты фракции «Справедливая Россия» в БГД предложили конкурсантам снять свои кандидатуры и совместными усилиями вернуть прямые выборы градоначальника. Об этом сообщает сайт реготделения СР.

Депутаты-эсеры уверены, что отдать город «хозяину, который уже на берегу показал свою некомпетентность», будет большой ошибкой, которая негативно отразится на будущем Барнаула и его жителей.

Оксана Молодых, лидер фракции эсеров в Барнаульской Думе:

«Финишируют конкурсные процедуры по отбору кандидатов на пост главы города. К сожалению, формат конкурса не смог себя реабилитировать в глазах наших избирателей. Напомню, фракция СР в БГД еще на этапе формирования комиссии по отбору кандидатов жестко критиковала принципы ее создания и иные предусмотренные процедуры, составляющие процесс назначения мэра. Конкурс не позволяет проявлять свои способности кандидатам, кроме действующего и. о. главы города, к работе которого есть большие вопросы. Выбирается из этого паралича город с трудом. Приходится лично губернатору вмешиваться в ситуацию и разгребать коллапс на фоне возрастающего недовольства горожан».

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Она обращает внимание, что все перечисленное происходит в период исполнения обязанностей главы кандидатом, то есть в период, когда претендент должен быть полон энтузиазма.

«При этом отмечено, что опыт у него большой. Считаю, что процедура определения мэра должна создавать поле для активных конкурентно способных кандидатов, выявлять их таланты. А это возможно только при прямых всенародных выборах. Полагаю целесообразным всем конкурсантам сегодня снять свои кандидатуры и совместными силами вернуть барнаульцам голос», - заявила Молодых.

Она напоминает, что справедливороссы не первый раз говорят о необходимости возврата прямых выборов мэра столиц регионов. Приведен ряд аргументов и контраргументов в пользу всенародного голосования, солидарны с мнением эсеров и другие оппозиционные силы, и горожане. Но действующая власть, по ее словам, настойчиво не хочет ни видеть, ни слышать общество.

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Депутаты-единороссы проголосовали против

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Депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в БГД вышли с инициативой рассмотреть на очередном заседании Гордумы вопрос о внесении в АКЗС проекта краевого закона "О внесении изменений в статью 1 закона Алтайского края "О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края".

Стоит добавить, что и на федеральном уровне эсеры настаивают на возвращении прямых выборов мэров. Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Госдуме будет добиваться изменений в федеральном законодательстве, которые закрепили бы только одну форму избрания мэров городов и глав других муниципальных образований – прямые выборы, заявил руководитель фракции, Председатель Партии СР Сергей Миронов.

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Единства не наблюдалось даже у представителей ЕР

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (1)

1000

Барнаулец

Даже природа уже всеми фибрами против. Ну какой из этого иошника мэр. Долой!

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