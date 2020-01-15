«Уступаем СССР»: алтайские общественники предложили дополнить Конституцию

Новости 28.01.2020 17:40 340

Предлагаемые поправки изменений в Конституцию России обсудили на совещании Общественной палаты Алтайского края. Мероприятие состоялось во вторник, 28 января.

Перед заседанием председатель ОПАК Лев Коршунов подчеркнул, что собрание важно тем, что протокол встречи, предложения и итоги «уйдут» в Москву, для дальнейшей проработки.

Уступаем СССР

После утверждения регламента первому слово предоставили доценту кафедры юридического института АлтГУ Константину Чепрасову. Он вспомнил слова председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который ранее отмечал, что в 90-е годы конституционалисты не совсем верно восприняли либеральные изменения, которые были заложены в основу государства. Из-за чего долгое время все существовало в промежуточном состоянии. Чепрасов отметил, что эти детали и дальше будут предметом дискуссии специалистов.

«Важнее отметить вопрос социализации Конституции. С точки зрения прав человека, Россия очень уступает Советскому Союзу и уж тем более международным стандартам прав человека. Много изъянов, с которыми в последнее время борется Конституционный суд», - сказал он.

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Продолжая мысль, Чепрасов поднял вопрос появления споров по поводу введения в Основной закон России социальных гарантий. Он дал понять, что эти, казалось бы существующие в ФЗ пункты, находясь в Конституции, послужат, своего рода «маяком» или некой «политической декларацией», которая определит вектор приоритета государственной политики.

Динамика мира и пенсия

Доцент и профессор АГАУ, член Общественной палаты Борис Гусев сказал, что не замечать изменений, которые происходят в мире, политики не имеют право. Именно поэтому незыблемость Конституции не должна восприниматься буквально.

«Общество всегда находится в движении. Главное уловить момент, когда эти изменения несут в себе сущностно-значимый характер. Предложенные поправки направлены на сохранение и развитие президентской республики. Необходимость социальных поправок заключается в том, что несколько лет назад оберегающие казну чиновники, испугавшись большого процента инфляции, решили заменить индексацию разовой пенсией. Мало того, что это нарушение федерального закона, так это и повлекло за собой финансовые потери пенсионеров при последующих индексациях», - объяснил он.

Также Гусев пояснил, что, по его мнению, нужно уточнить поправки в части индексации пенсий в пользу ее учета по уровню инфляции.

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Налоги и взаимодействие властей

После выступил кандидат исторических наук Владилен Волков, который поднял вопрос о закреплении в Конституции налоговых правил, которые требуют системы и устойчивости вместо постоянно изменяющихся актов.

«Экономика есть везде, а в ней есть налоговая система, которая должна быть более предсказуемой. Такое предложение мне озвучили ряд руководителей крупных предприятий», - сообщил Волков.

По мнению представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань, наибольший интерес представляют изменения в отношениях исполнительной и законодательной власти. Она предположила, что такая «гармонизация» двух ветвей власти поможет более эффективно решать проблемы как на уровне страны, так и в местном самоуправлении.

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«Раскатали губу»

Еще один член Общественной палаты края экономист Владимир Климов уточнил пожелание Бориса Гусева в части индексации пенсий. Он предложил учесть индексацию и для работающих пенсионеров.

«Я общался с главой Пенсионного фонда края Борисом Трофимовым. Говорю ему: "Вот нам сейчас с тобой пенсии проиндексируют". На это Трофимов сказал, что я раскатал губу. Поэтому пожелание про работающих пенсионеров я предлагаю закрепить в нашем протоколе», - подытожил Климов.

В конце совещания была зачитана резолюция, суть которой заключалась в одобрении предлагаемых поправок, но с рядом уточнений.