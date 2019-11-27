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10 бийских депутатов во главе с Сергеем Ларейкиным ждет наказание за ошибки в декларациях

Новости
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Прокуратура Бийска закончила проверку деклараций, составленных городскими депутатами по итогам 2018 года. Выявлены случаи предоставления 9 депутатами неполных и недостоверных сведений о собственных доходах и имуществе или же доходах и имуществе членами своих семей, еще один депутат не предоставил данные о расходах, сообщает "Бийский рабочий".

Итоги декларационной кампании 2017 года обернулись скандалом. Тогда правоохранители признали недостоверными и неполными отчеты о доходах, расходах и имуществе у 17 депутатов. Спустя год число «проштрафившихся» снизилось до десяти. Напомним, Дума Бийска состоит из 30 депутатов.

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Как пояснили в прокуратуре, в течение месяца должны быть приняты конкретным меры по устранению допущенных нарушений. Имена нарушителей не называются ни прокуратурой, ни Думой города. Сами депутаты, в том числе и лидеры фракций, пояснили, что им «не рекомендовали» распространяться на эту тему. По информации издания, в списке прокуратуры есть представители почти всех партий, в том числе и председателя БГД Сергея Ларейкина. Исключение — ЛДПР.

"Пока не буду говорить о конкретных нарушениях конкретных депутатов — это связано с защитой персональных данных. Могу сказать о своих нарушениях. Это касается имущества супруги. У нее имеется 1/5 часть в доме родителей. При этом участок под домом поделен не на пять, а на четыре, и у жены в собственности земли нет. Но нужно было указать, что земля находится в пользовании — дом же стоит на земле, а этого не было сделано", - прокомментировал Ларейкин.

По его мнению, к таким нарушениям нужно относиться с пониманием, так как они сделаны без злого умысла.

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Теперь каждый конкретный случай будет рассмотрен на комиссии, которая будет создана из семи человек, и по ее итогами на ближайшую депутатскую сессию — в феврале — будет вынесен вопрос об ответственности, которая будет применена к депутатам из списка.

Скорее всего, все провинившиеся отделаются предупреждением.

Чтобы не исключать депутатов, в Бийской думе решили изменить регламент

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

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Людмила Сергеева

У нас в Алтайском крае дети войны имеют только преимущество без очереди попасть к врачу и в Дом престарелых. Просим принять закон о бесплатном зубопротезировании детей войны. Зубов нет есть даже те крохи, которые мы покупаем на нашу нищенскую пенсию. Надеюсь, что губернатор Алтайского края сможет решить эти вопросы на более высоком уровне.

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