Как прошел суд по делу экс-ректора АГМУ Игоря Салдана

Предварительное заседание по иску Игоря Салдана к Алтайскому государственному медуниверситету о восстановлении его на работе прошло 28 января в Центральном районном суде Барнаула. Сам бывший ректор АГМУ отсутствовал, его интересы представлял адвокат Эдуард Бауэр.
Самым сложным в разбирательстве оказалось то, что большинство рассматриваемых событий происходило в один день.
После ряда скандалов, Салдан ушел в отставку
20 ноября стало последним днем пребывания Салдана на посту и.о. ректора АГМУ. Полномочия Салдана в должности ректора АГМУ истекли в начале осени 2019 года, однако выборы нового главы вуза не были вовремя проведены, поэтому Игорь Салдан получил возможность и дальше быть во главе медуниверситета. Этот пост он совмещал с должностью завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности (на полставки).
В этот же день Салдан издал приказ о проведении выборов на упоминавшуюся выше должность завкафедрой. Срок подачи заявок на конкурс истекал 4 декабря. Однако новый и.о. ректора – Ирина Шереметьева, сменившая Салдана на этом посту 21 ноября, выборы отменила. Это произошло 3 декабря.
Также 20 ноября Салдан издал приказ о приеме самого себя на должность заведующего отделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе. Впрочем, уже 22 ноября ему по почте прислали уведомление о том, что Шереметьева отменила этот приказ.
Завершил этот насыщенный рабочий день Салдан взятием больничного, на котором и находится до сих пор. Его адвокат – Эдуард Бауэр – сообщил, что за медицинской помощью его подзащитный обратился вечером, однако как это отражено в больничном листе – пока неясно, поскольку листы сдаются работодателю и в суде представлены не были.
Было введено несколько новых должностей
Заседание сразу началось с курьеза. В своем иске Игорь Салдан просит признать незаконным его увольнение с должностей завотделом и завкафедрой. При этом стороны называли Игоря Салдана просто «исполняющим обязанности», пока судья Мария Овсянникова не поинтересовалась, на основании каких полномочий и.о. завкафедрой назначает сам себя. Только тогда (примерно 10 минут спустя с начала заседания), юристы спохватились и сообщили судье, что Салдан был также и.о. ректора университета.
Судья выслушала обе стороны, задавая уточняющие вопросы. Здесь следует отметить, что и юрисконсульты АГМУ, и адвокат Салдана постоянно терялись, волновались и далеко не всегда могли четко и внятно ответить на вопросы судьи. Особенно затруднялся Бауэр. Поэтому заседание несколько затянулось.
Полномочия Андрея Маркова истекают в марте 2024 года
В частности, судье несколько раз пришлось переспросить об основании увольнения Салдана с должности завкафедрой.
– А как вы пришли к выводу, что Салдан уволен с поста завкафедрой? На основании чего?
– Ну... мы так предполагаем…
В конечном итоге выяснилось, что отдельного документа нет, а увольнение произошло автоматически, вместе с лишением Салдана поста ректора приказом Минздрава.
– Срок подачи документов на должность заведующего кафедрой истекал 4 декабря, а 3 декабря это было отменено приказом и.о. ректора. Оставался еще день для подачи документов другими лицами. Почему вы считаете, что ваш доверитель выиграл этот конкурс?
– Ну... он полагает, что может…
Юрисконсульты АГМУ отметили, что приказ Салдана о выборах завкафедрой нелигитимен, поскольку штатное расписание предусматривает этот пост на полставки, а выборы были назначены на полную ставку.
Выборы главы вуза вновь сдвигаются на неопределенный срок
Завершилось заседание тем, что Овсянникова огласила список документов, которые сторонам следует представить на следующем заседании, назначенном на 5 февраля.
Вспоминается история с увольнением Салданом главы городской СЭС Пугача А. И. И последующие репрессии. Очень некрасивая история.
Ещё общественность, пусть Салдан объяснит,как можно получать зарплату за должность зав.кпйедры бывая там эпизодически? У любого завкафедрой в обязательном порядке имеется аудиторная нагрузка. И в обязательном ежегодном отчете любого из ППС кафедры указывается количество часов выполнения этой нагрузки. И завкафедрой не исключение, какую-бы административную должность он не занимал. У завкафедрой минимальная аудиторная нагрузка, в районе пятисот часов в год, на полставки это двести пятьдесят. Да вот только зарплату ППС получают не за аудиторную нагрузку, а по табелю рабочего времени - за 36 часов в неделю, которые они должны находиться на кафедре. Получается, что лопух должен был находиться на кафедре 18 часов в неделю, если он был действительно на внутреннем совместительстве, а не на совмещении. И именно столько часов ему ставили в табеле, который он сам и подписывал, и по табелю к ректорскому окладику добавляли ещё и тысяч двадцать- тридцать за "работу" на кафедре.
Именно это и есть злоупотребление служебным положением. А за невыполнение ППС аудиторной нагрузки можно расторгнуть уже имеющийся контракт или не провести по конкурсу на следующий срок; это нарушение адмистративное, а не уголовное. Но если дело дойдёт до суда, то свидетельства липового выполнения аудиторией нагрузки безусловно понадобятся, как обоснования фальсификации в табеле рабочего времени и фальсификации ежегодных отчётов Лопуха, как ПППС, поскольку скорее всего во всех этих отчетах указано 100% выполнение аудиторией нагрузки, то есть нахождения на кафедре. Там там и без этого есть за что на нары хапугу отправить. Его ведь выпнули по результатам последней проверки, а там такое, что даже его папик Онищенко не смог заступиться! Но дело шить всё-таки не стали, ограничились пинком под зад. Чего он сейчас пыжится, непонятно. Денег мало чтоли нахапал? Или спать не может от того, что он сейчас никто и звать его никак?! Ну пусть подергается, как таракан под дихлофосом!
Уважаемый прокурор Алтайского Края!!! Общественность уже не просит,а требует проверки всей деятельности Салдан лопуха, все его махинации с тендерами, со средствами для ванн,марки Пантогрин, с совмещением должностей,превышением служебных полномочий и покупкой рейтингов. Если этого не будет мы начнем бомбить письмами генпрокуратуру,что у нас все куплено. Надоело до,что вообще и жулье в этой стране покрывают.
а как он расправился с Скачковым П., просто подло, яды бодяжные втюхивал дезстанции... и он победитель и не сидит...
На что рассчитывал Салдан назначая сам себя в последний день пребывания в должности ?