Как прошел суд по делу экс-ректора АГМУ Игоря Салдана

Новости 28.01.2020 16:55 4234

Предварительное заседание по иску Игоря Салдана к Алтайскому государственному медуниверситету о восстановлении его на работе прошло 28 января в Центральном районном суде Барнаула. Сам бывший ректор АГМУ отсутствовал, его интересы представлял адвокат Эдуард Бауэр.

Самым сложным в разбирательстве оказалось то, что большинство рассматриваемых событий происходило в один день.

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Один день Игоря Петровича

20 ноября стало последним днем пребывания Салдана на посту и.о. ректора АГМУ. Полномочия Салдана в должности ректора АГМУ истекли в начале осени 2019 года, однако выборы нового главы вуза не были вовремя проведены, поэтому Игорь Салдан получил возможность и дальше быть во главе медуниверситета. Этот пост он совмещал с должностью завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности (на полставки).

В этот же день Салдан издал приказ о проведении выборов на упоминавшуюся выше должность завкафедрой. Срок подачи заявок на конкурс истекал 4 декабря. Однако новый и.о. ректора – Ирина Шереметьева, сменившая Салдана на этом посту 21 ноября, выборы отменила. Это произошло 3 декабря.

Также 20 ноября Салдан издал приказ о приеме самого себя на должность заведующего отделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе. Впрочем, уже 22 ноября ему по почте прислали уведомление о том, что Шереметьева отменила этот приказ.

Завершил этот насыщенный рабочий день Салдан взятием больничного, на котором и находится до сих пор. Его адвокат – Эдуард Бауэр – сообщил, что за медицинской помощью его подзащитный обратился вечером, однако как это отражено в больничном листе – пока неясно, поскольку листы сдаются работодателю и в суде представлены не были.

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«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!»

Заседание сразу началось с курьеза. В своем иске Игорь Салдан просит признать незаконным его увольнение с должностей завотделом и завкафедрой. При этом стороны называли Игоря Салдана просто «исполняющим обязанности», пока судья Мария Овсянникова не поинтересовалась, на основании каких полномочий и.о. завкафедрой назначает сам себя. Только тогда (примерно 10 минут спустя с начала заседания), юристы спохватились и сообщили судье, что Салдан был также и.о. ректора университета.

Судья выслушала обе стороны, задавая уточняющие вопросы. Здесь следует отметить, что и юрисконсульты АГМУ, и адвокат Салдана постоянно терялись, волновались и далеко не всегда могли четко и внятно ответить на вопросы судьи. Особенно затруднялся Бауэр. Поэтому заседание несколько затянулось.

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Вопросы и ответы

В частности, судье несколько раз пришлось переспросить об основании увольнения Салдана с должности завкафедрой.

– А как вы пришли к выводу, что Салдан уволен с поста завкафедрой? На основании чего?

– Ну... мы так предполагаем…

В конечном итоге выяснилось, что отдельного документа нет, а увольнение произошло автоматически, вместе с лишением Салдана поста ректора приказом Минздрава.

– Срок подачи документов на должность заведующего кафедрой истекал 4 декабря, а 3 декабря это было отменено приказом и.о. ректора. Оставался еще день для подачи документов другими лицами. Почему вы считаете, что ваш доверитель выиграл этот конкурс?

– Ну... он полагает, что может…

Юрисконсульты АГМУ отметили, что приказ Салдана о выборах завкафедрой нелигитимен, поскольку штатное расписание предусматривает этот пост на полставки, а выборы были назначены на полную ставку.

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Завершилось заседание тем, что Овсянникова огласила список документов, которые сторонам следует представить на следующем заседании, назначенном на 5 февраля.