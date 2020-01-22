Активисты провели пикет против нового министра культуры у здания мэрии Бийска

Новости 28.01.2020 15:50 479

В Бийске состоялся одиночный пикет, который провел активист «Атеистов России» Никита Половодов. Об этом сообщило региональное отделение партии «Коммунисты России».

С плакатом «Нет мракобесию. Министра культуры в монастырь!» он встал возле здания местной администрации.

Один из организаторов пикета Денис Жданов рассказал «Политсибру», что организация «Атеисты России» намерена требовать отставки нового министра культуры Ольги Любимовой.

«Все адекватные люди понимают, что новый министр слишком аффилирована к РПЦ. Такой человек в принципе не может возглавлять министерство культуры. Религиозные взгляды человека не могут не отражаться на его работе, тем более это недопустимо на руководящей должности», - сообщил он.

Отметим, что Любимова стала министром культуры России в январе 2020 года. Отметим, что она получала образование в православной гимназии, работала в информационном агентстве Русской православной церкви, участвовала в производстве программ «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым», снимала фильмы «Путь патриарха» о жизни Алексия II, писала сценарии для проектов «Преподобный Сергий Радонежский» и других.

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Впоследствии Любимова создала более 80 документальных фильмов о православии в качестве сценариста, шеф-редактора или продюсера (трансляции схождения Благодатного огня).Общественники заявили, что «судя по карьере, Любимова постоянно испытывала тягу к освещению религиозных тем, вопросов, находилась в православно-информационном поле».

«То есть человек, как бы он не хотел от этого отстраниться, уже не может объективно и беспристрастно относиться к произведениям культуры, не соответствующим ее религиозным взглядам, тем более в стране, где огромное количество научно-мыслящих, далеких от религии граждан. Учитывая все эти факторы, «Атеисты России» категорически против назначения Ольги Борисовны Любимовой Министром культуры, требуют ее отставки и призывают всю научно прогрессивную часть общественности поддержать их позицию», - заявили организаторы пикета.