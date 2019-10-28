Глава Чувашии уйдет в отставку нынешней зимой

Новости 28.01.2020 14:20 227

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывает свой второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года. Отставке Игнатьева предшествовали два публичных скандала.

Во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, глава республики заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — подчеркнул Игнатьев. Впоследствии он извинился за свои слова, заявив, что «смысл его речи был в другом».

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23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». На это отреагировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, заявивший, что руководство единороссов рассмотрит вопрос исключения Игнатьева из партии, а также его соответствия своей должности.

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение губернатора недопустимым. В понедельник, 27 января, на сайте главы Чувашии появилось заявление Игнатьева, в котором он сказал, что отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС».

Эти объяснения не убедили единороссов. В понедельник партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов «Единой России». Окончательное решение об исключении Игнатьева должен принять президиум генсовета партии.

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Между тем отставка Игнатьева была запланирована еще до публичных скандалов, рассказали РБК два близких к администрации президента источника. Полноценно руководить регионом во время нового срока чувашскому главе могло помешать состояние здоровья, пояснил один из них. У Игнатьева низкие рейтинги, что тоже сыграло свою роль, добавил второй собеседник.