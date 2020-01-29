Россельхозбанк и Минсельхоз Республики Алтай договорились о совместных проектах

Новости 28.01.2020 13:20 213

Прошла встреча директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николая Бойко с министром сельского хозяйства Республики Алтай Андреем Цыгулевым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в сфере АПК, льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Николай Бойко рассказал о новых банковских продуктах Россельхозбанка.

Напомним, в августе прошлого года глава Республики Алтай Олег Хорохордин и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов подписали Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий региона. В ходе состоявшейся встречи были обсуждены практические пути такого взаимодействия, наполнение соглашения конкретными делами.

В 2020 году в Горно-Алтайске пройдет фестиваль фермерской еды «СВОЁ», который Россельхозбанк проводит в регионах страны. Это масштабное мероприятие станет настоящим праздником и соберет в регионе производителей и покупателей сельскохозяйственной продукции местного производства. Организационные работы по подготовке фестиваля уже начались.

«Встреча носила конструктивный характер. Мы договорились о совместных действиях в рамках реализации новой государственной программы Комплексного развития сельских территорий на 2020 – 2025 годы. Договорились о создании консультационного центра на базе министерства сельского хозяйства Республики Алтай об оказании финансовой и практической помощи сельхозтоваропроизводителям региона. Обсуждены и другие вопросы, которые будем реализовывать в ближайшее время», - рассказал директор Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.