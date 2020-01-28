О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Четыре барнаульских застройщика поспорят за участок между «Ашаном» и «Лентой»

Новости
1136
0

Крупные девелоперы подали заявки на аукцион, где будет разыграно право аренды участка между гипермаркетами «Ашан» и «Лента» в Барнауле. Недвижимость передается на 7 лет, стартовая цена лота - 56,5 млн рублей. Аукцион пройдет 29 января.

По данным "Политсибру", среди участников конкурса - ИСК "Алгоритм", "Адалин-Строй", "Строительная инициатива" и "Главалтайстрой". Все они внесли необходимый залог в размере 28,245 млн рублей.

Предназначенная под строительство территория, согласно старой редакции правил землепользования и застройки (ПЗЗ), располагалась в общественно-деловой зоне. Однако в новых ПЗЗ этот участок выделен под жилищное строительство. На территории в 8 га разрешено возводить высотные дома (девять и более надземных этажей).

Не сквер и не ФОК: участок между «Ашаном» и «Лентой» отдают под жилую застройку

Не сквер и не ФОК: участок между «Ашаном» и «Лентой» отдают под жилую застройку

Новости

Начальный размер годовой арендной платы составляет 56,5 млн рублей

1152

Напомним, что участок частично озеленен: на территории растут отдельные деревья, однако системного благоустройства здесь не проводилось.

Учитывая большое число претендентов и тот факт, что шаг аукциона составляет всего 1,7 млн рублей, можно ожидать, что итоговый ценник приблизится к девятизначному числу.

К слову, кадастровая стоимость участка составляет 772,4 млн рублей.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000