Четыре барнаульских застройщика поспорят за участок между «Ашаном» и «Лентой»

Крупные девелоперы подали заявки на аукцион, где будет разыграно право аренды участка между гипермаркетами «Ашан» и «Лента» в Барнауле. Недвижимость передается на 7 лет, стартовая цена лота - 56,5 млн рублей. Аукцион пройдет 29 января.
По данным "Политсибру", среди участников конкурса - ИСК "Алгоритм", "Адалин-Строй", "Строительная инициатива" и "Главалтайстрой". Все они внесли необходимый залог в размере 28,245 млн рублей.
Предназначенная под строительство территория, согласно старой редакции правил землепользования и застройки (ПЗЗ), располагалась в общественно-деловой зоне. Однако в новых ПЗЗ этот участок выделен под жилищное строительство. На территории в 8 га разрешено возводить высотные дома (девять и более надземных этажей).
Начальный размер годовой арендной платы составляет 56,5 млн рублей
Напомним, что участок частично озеленен: на территории растут отдельные деревья, однако системного благоустройства здесь не проводилось.
Учитывая большое число претендентов и тот факт, что шаг аукциона составляет всего 1,7 млн рублей, можно ожидать, что итоговый ценник приблизится к девятизначному числу.