Четыре барнаульских застройщика поспорят за участок между «Ашаном» и «Лентой»

Новости 28.01.2020 12:40 1136

Крупные девелоперы подали заявки на аукцион, где будет разыграно право аренды участка между гипермаркетами «Ашан» и «Лента» в Барнауле. Недвижимость передается на 7 лет, стартовая цена лота - 56,5 млн рублей. Аукцион пройдет 29 января.

По данным "Политсибру", среди участников конкурса - ИСК "Алгоритм", "Адалин-Строй", "Строительная инициатива" и "Главалтайстрой". Все они внесли необходимый залог в размере 28,245 млн рублей.

Предназначенная под строительство территория, согласно старой редакции правил землепользования и застройки (ПЗЗ), располагалась в общественно-деловой зоне. Однако в новых ПЗЗ этот участок выделен под жилищное строительство. На территории в 8 га разрешено возводить высотные дома (девять и более надземных этажей).

Не сквер и не ФОК: участок между «Ашаном» и «Лентой» отдают под жилую застройку Новости 25.12.2019 13:15 Начальный размер годовой арендной платы составляет 56,5 млн рублей 1152

Напомним, что участок частично озеленен: на территории растут отдельные деревья, однако системного благоустройства здесь не проводилось.

Учитывая большое число претендентов и тот факт, что шаг аукциона составляет всего 1,7 млн рублей, можно ожидать, что итоговый ценник приблизится к девятизначному числу.

К слову, кадастровая стоимость участка составляет 772,4 млн рублей.