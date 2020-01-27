О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Алексей Кокорин получил добро на то, чтобы возглавить Верховный суд в Республике Алтай

Новости
259
0

Высшая квалификационная коллегия Верховного суда (ВККС) в Москве рассмотрела кандидатуру Алексея Кокорина и рекомендовала его на должность верховного судьи Республики Алтай. Об этом сообщает Legal.Report.

В сентябре 2018 года предшественник Кокорина Марина Алексина назначена председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции на шестилетний срок полномочий.

Стало известно, кто может возглавить Верховный суд Республики Алтай

Стало известно, кто может возглавить Верховный суд Республики Алтай

Новости

Должность вакантна с сентября 2018 года

601

Неудобные вопросы

Характеристика и.о. председателя Верховного суда Республики Алтай Алексея Кокорина вызвала вопросы.

— У вас же сложились отношения с Верховным судом. Вы разве не могли от них характеристику запросить? У вас она от подчиненного, а это… ну… как-то некрасиво, — заметил один из членов коллегии.

— Я посчитал, что этой характеристики мне достаточно, поэтому и не обращался в Верховный суд, — пожал плечами Кокорин.

Есть еще одна проблема — в 1996 году отец Кокорина стал фигурантом дела об убийстве. Претендент рассказал подробности случившегося.

— Это произошло при нападении близкого родственника. Было убийство при превышении пределов необходимой самообороны, — вкратце сообщил Кокорин, отметив, что тогда он не работал судьей.

Кандидату на пост главы Верховного суда Республики Алтай отказали в рекомендации

Кандидату на пост главы Верховного суда Республики Алтай отказали в рекомендации

Новости

Валерию Сарбашеву отказали в рекомендации на пост главы Верховного суда

802

Рекомендуют, но не всех

В итоге судья получил рекомендацию на должность председателя республиканского Верховного суда. Более 21 года он работает по юридической специальности, из которых более 15 лет — в должности судьи.

Ранее наличие судимости у родственника помешало получить должность председателя суда другому претенденту — Валерию Сарбашеву. В сентябре прошлого года квалификационная коллегия не стала рекомендовать его на должность руководителя суда из-за судимости брата.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

Комментарии (0)

1000