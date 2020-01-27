Алексей Кокорин получил добро на то, чтобы возглавить Верховный суд в Республике Алтай

Новости 28.01.2020 12:10 259

Высшая квалификационная коллегия Верховного суда (ВККС) в Москве рассмотрела кандидатуру Алексея Кокорина и рекомендовала его на должность верховного судьи Республики Алтай. Об этом сообщает Legal.Report.

В сентябре 2018 года предшественник Кокорина Марина Алексина назначена председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции на шестилетний срок полномочий.

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Неудобные вопросы

Характеристика и.о. председателя Верховного суда Республики Алтай Алексея Кокорина вызвала вопросы.

— У вас же сложились отношения с Верховным судом. Вы разве не могли от них характеристику запросить? У вас она от подчиненного, а это… ну… как-то некрасиво, — заметил один из членов коллегии.

— Я посчитал, что этой характеристики мне достаточно, поэтому и не обращался в Верховный суд, — пожал плечами Кокорин.

Есть еще одна проблема — в 1996 году отец Кокорина стал фигурантом дела об убийстве. Претендент рассказал подробности случившегося.

— Это произошло при нападении близкого родственника. Было убийство при превышении пределов необходимой самообороны, — вкратце сообщил Кокорин, отметив, что тогда он не работал судьей.

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Рекомендуют, но не всех

В итоге судья получил рекомендацию на должность председателя республиканского Верховного суда. Более 21 года он работает по юридической специальности, из которых более 15 лет — в должности судьи.

Ранее наличие судимости у родственника помешало получить должность председателя суда другому претенденту — Валерию Сарбашеву. В сентябре прошлого года квалификационная коллегия не стала рекомендовать его на должность руководителя суда из-за судимости брата.