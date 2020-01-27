Алексей Кокорин получил добро на то, чтобы возглавить Верховный суд в Республике Алтай

Высшая квалификационная коллегия Верховного суда (ВККС) в Москве рассмотрела кандидатуру Алексея Кокорина и рекомендовала его на должность верховного судьи Республики Алтай. Об этом сообщает Legal.Report.
В сентябре 2018 года предшественник Кокорина Марина Алексина назначена председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции на шестилетний срок полномочий.
Должность вакантна с сентября 2018 года
Характеристика и.о. председателя Верховного суда Республики Алтай Алексея Кокорина вызвала вопросы.
— У вас же сложились отношения с Верховным судом. Вы разве не могли от них характеристику запросить? У вас она от подчиненного, а это… ну… как-то некрасиво, — заметил один из членов коллегии.
— Я посчитал, что этой характеристики мне достаточно, поэтому и не обращался в Верховный суд, — пожал плечами Кокорин.
Есть еще одна проблема — в 1996 году отец Кокорина стал фигурантом дела об убийстве. Претендент рассказал подробности случившегося.
— Это произошло при нападении близкого родственника. Было убийство при превышении пределов необходимой самообороны, — вкратце сообщил Кокорин, отметив, что тогда он не работал судьей.
Валерию Сарбашеву отказали в рекомендации на пост главы Верховного суда
В итоге судья получил рекомендацию на должность председателя республиканского Верховного суда. Более 21 года он работает по юридической специальности, из которых более 15 лет — в должности судьи.
Ранее наличие судимости у родственника помешало получить должность председателя суда другому претенденту — Валерию Сарбашеву. В сентябре прошлого года квалификационная коллегия не стала рекомендовать его на должность руководителя суда из-за судимости брата.