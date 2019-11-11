Жителям Алтайского края обещают бесплатное участие в переписи населения через интернет

Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут заполнить электронные переписные листы на портале Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги, информирует Алтайкрайстат.
С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться.
Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сайтам предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. «В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи — за интернет-трафик», — сказал глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для жителей страны.
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Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн.
Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время. В ходе проведенного в 2019 году опроса 52% россиян назвали интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.
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