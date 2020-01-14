СПИД-центр в Барнауле пытаются продать в четвертый раз

Новости 28.01.2020 11:25 544

Здание Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Барнауле выставили на торги в четвертый раз. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

СПИД-центр на улице 5-й Западной, 62г находится в собственности муниципалитета. В здании два этажа, оно соединено с соседним строением одноуровневым переходом.

На аукцион выставлено административное здание общей площадью 558 кв. м и земельный участок площадью 1662 кв. м. За последние полгода объект пытаются продать уже в четвертый раз, однако желающих его приобрести пока не находилось. На сегодняшний день стартовая цена составляет 10,7 млн рублей. Прием заявок начался 24 января и завершится 25 февраля. Сам аукцион состоится 3 марта.

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Отметим, что рядом расположены жилые дома, высотой 2-12 этажей. При этом, на участке СПИД-центра допускается размещать лишь небольшие административные здания. Согласно публичной кадастровой карте, постройка, находящаяся на этой территории, была возведена из кирпича в 1952 году.