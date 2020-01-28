Сын депутата АКЗС получил статусную должность в Молодежном правительстве

Новости 28.01.2020 10:45 57

Первое заседание Молодежного правительства (МП) Алтайского края состоялось. На нем был утвержден регламент работы, а также участники определились с профильными должностями. Об этом сообщает сайт регионального МП.

Члены исполнительного органа власти определились с профильными должностями. В итоге председателем стал Андрей Березовиков, а заместителем стал Дмитрий Приб. Стоит отметить, что последний является сыном главы фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергея Приба. Секретарем МП утвержден Валерий Васильев, а пресс-секретарем стала Виктория Козлова.

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова отметила, что молодежное правительство в крае создано для работы в разных сферах:

«В этом году предстоит провести ряд серьезных информационных и событийных мероприятий, а также побороться в рейтинге Ассоциации Молодежных правительств России, которая состоит из 72 команд управленцев».

Стоит напомнить, что по итогам презентации программ кандидатов комиссией были определены победители отбора в Молодежное правительство. Однако у некоторых соискателей возникли вопросы к организации конкурса. В частности одна из участниц Наталья Прокудинова обвинила конкурсную комиссию в необъективности и продвижении «своих». Екатерина Четошникова обвинения опровергла и дала понять, что решение по Прокудиновой было справедливым.