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Сын депутата АКЗС получил статусную должность в Молодежном правительстве

Новости
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Первое заседание Молодежного правительства (МП) Алтайского края состоялось. На нем был утвержден регламент работы, а также участники определились с профильными должностями. Об этом сообщает сайт регионального МП.

Члены исполнительного органа власти определились с профильными должностями. В итоге председателем стал Андрей Березовиков, а заместителем стал Дмитрий Приб. Стоит отметить, что последний является сыном главы фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергея Приба. Секретарем МП утвержден Валерий Васильев, а пресс-секретарем стала Виктория Козлова.

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова отметила, что молодежное правительство в крае создано для работы в разных сферах:

«В этом году предстоит провести ряд серьезных информационных и событийных мероприятий, а также побороться в рейтинге Ассоциации Молодежных правительств России, которая состоит из 72 команд управленцев».

Стоит напомнить, что по итогам презентации программ кандидатов комиссией были определены победители отбора в Молодежное правительство. Однако у некоторых соискателей возникли вопросы к организации конкурса. В частности одна из участниц Наталья Прокудинова обвинила конкурсную комиссию в необъективности и продвижении «своих». Екатерина Четошникова обвинения опровергла и дала понять, что решение по Прокудиновой было справедливым.

«Есть такое слово – питчинг»: Екатерина Четошникова ответила критикам, усомнившимся в честности формирования Молодежного правительства

«Есть такое слово – питчинг»: Екатерина Четошникова ответила критикам, усомнившимся в честности формирования Молодежного правительства

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altaimolodoi.ru

Комментарии (4)

1000

нас туда не зовут

какая честность, я лично пытался пробится в общественную палату, вход туда случайным горожанам закрыт, хотя я считаю себя вполне компетентным человеком для данной организации.

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Гость
Оно вам туда зачем? Чего надеялись получить-то в результате?
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нас туда не зовут

осталось дело за малым переписать конституцию и передавать должностя в правительствах и оных структурах по наследству

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Четошниковой

Есть такое слово - "ПЕТТИНГ"!!!

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