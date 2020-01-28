Сын депутата АКЗС получил статусную должность в Молодежном правительстве

Первое заседание Молодежного правительства (МП) Алтайского края состоялось. На нем был утвержден регламент работы, а также участники определились с профильными должностями. Об этом сообщает сайт регионального МП.
Члены исполнительного органа власти определились с профильными должностями. В итоге председателем стал Андрей Березовиков, а заместителем стал Дмитрий Приб. Стоит отметить, что последний является сыном главы фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергея Приба. Секретарем МП утвержден Валерий Васильев, а пресс-секретарем стала Виктория Козлова.
Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова отметила, что молодежное правительство в крае создано для работы в разных сферах:
«В этом году предстоит провести ряд серьезных информационных и событийных мероприятий, а также побороться в рейтинге Ассоциации Молодежных правительств России, которая состоит из 72 команд управленцев».
Стоит напомнить, что по итогам презентации программ кандидатов комиссией были определены победители отбора в Молодежное правительство. Однако у некоторых соискателей возникли вопросы к организации конкурса. В частности одна из участниц Наталья Прокудинова обвинила конкурсную комиссию в необъективности и продвижении «своих». Екатерина Четошникова обвинения опровергла и дала понять, что решение по Прокудиновой было справедливым.
В состав МП вошел 21 человек, еще 9 оказались в резерве
осталось дело за малым переписать конституцию и передавать должностя в правительствах и оных структурах по наследству
Есть такое слово - "ПЕТТИНГ"!!!
какая честность, я лично пытался пробится в общественную палату, вход туда случайным горожанам закрыт, хотя я считаю себя вполне компетентным человеком для данной организации.