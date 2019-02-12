СК проверит перевозчика, высадившего ребенка у аэропорта Барнаула

Новости 28.01.2020 10:25 284

Следственный комитет России по Алтайскому краю проверил историю, распространенную СМИ о водителе маршрутки, который высадил 10-летнего ребенка в районе аэропорта. Об этом сообщает сайт регионального СК.

«Из-за замерзших окон маршрутки ребенок не смог сориентироваться, в результате чего оказался один в незнакомой местности на опасном участке дорожного движения. По данному факту будет проведена проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Однако, как оказалось, у матери ребенка претензий к водителю нет. Она рассказала, что ребенок вышел на остановке, но раньше, чем нужно было. Он ей позвонил и мать сказала, чтобы он ждал такси, которое она ему вызовет. Об этом пишет «АиФ-Алтай».

История распространилась в соцсетях благодаря Валерию, который встретил ребенка, идущего по дороге и довез до указанного места. Мама ребенка рассказала, что ее сын согласился сесть в машину к незнакомому человеку только потому, что тот был в военной форме.

Позднее в школу пришел и представитель перевозчика, с которым мама ребенка поговорила при классном руководителе и директоре и заявила, что претензий к ним нет.

«Водитель 256 маршрута остановился на остановке, где сын сам вышел. Он отвлекся на свой телефон, а из-за замерзших окон не смог сориентироваться и вышел на одну остановку раньше», - сказала женщина.

Отметим, что несмотря на отсутствие взаимных претензий, СК обязан проверять любые инциденты, связанные с несовершеннолетними детьми.