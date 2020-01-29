Пожар в Барнауле. Эвакуировано 90 человек

Новости 28.01.2020 9:55 426

Пожар на улице Петра Сухова в Барнауле произошел накануне вечером – горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Погибших и получивших травмы нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На месте происшествия работало 12 единиц техники и 35 спасателей. В условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитной службы.

70 человек самостоятельно эвакуировались по лестницам, еще 20 спасены из опасной зоны. Из дома выведено восемь детей. В 18:26 пожар был потушен, пострадали домашние вещи в квартире на площади около 30 квадратных метров.

Причина происшествия устанавливается, по одной из версий к пожару привело неосторожное обращение с огнем.