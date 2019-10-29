АКЗС готово сделать дополнительные послабления для инвесторов

Законопроект, призванный улучшить инвестиционный климат в регионе, в окончательном чтении рассмотрят парламентарии на январской сессии АКЗС. Речь идет о введение четких критериев объектов, для строительства которых земельный участок будут предоставлять без торгов.
Как сообщает пресс-служба Заксобрания, в первом чтении депутаты обсудили и поддержали законопроект еще на октябрьской сессии.
Предлагается ввести единый критерий величины минимальной стоимости для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (в действующей редакции закона они разделены на две категории). Соответствие этому критерию является обязательным условием предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.
Изменения будут рассмотрены на ближайшей сессии АКЗС
Ко второму чтению в законопроекте были уточнены критерии для масштабного инвестиционного проекта, являющиеся основанием для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.
Срок реализации проект — десять лет
Так к масштабным могут быть отнесены проекты, которые предполагают строительство объектов стоимостью не менее 300 млн рублей за исключением индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов и торговых объектов.
Кроме того, для проектов по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции устанавливается требование по минимальному объему капитальных вложений. В этом случае допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов при стоимости размещения такого объекта от 100 млн рублей.
Участок на углу Папанинцев и Социалистического был одобрен инвесторами
Для проектов в игорной зоне, при строительстве объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, средств размещения, а также для проектов создания технопарков различных типов предусматривается требование к минимальной площади планируемых объектов - 1000 и 5000 кв. м соответственно.