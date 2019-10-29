АКЗС готово сделать дополнительные послабления для инвесторов

Новости 28.01.2020 8:45 346

Законопроект, призванный улучшить инвестиционный климат в регионе, в окончательном чтении рассмотрят парламентарии на январской сессии АКЗС. Речь идет о введение четких критериев объектов, для строительства которых земельный участок будут предоставлять без торгов.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, в первом чтении депутаты обсудили и поддержали законопроект еще на октябрьской сессии.

Предлагается ввести единый критерий величины минимальной стоимости для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (в действующей редакции закона они разделены на две категории). Соответствие этому критерию является обязательным условием предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

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Устанавливается, что действующий в настоящее время критерий к размеру финансирования размещения объекта бытового обслуживания в объеме не менее 30 млн рублей для городов и не менее 10 млн рублей для районов применяется и в отношении объектов иных категорий. Это позволит снизить критерий для социально-культурных объектов, который сейчас составляет 80 млн рублей для городов и 30 млн для районов края.

Ко второму чтению в законопроекте были уточнены критерии для масштабного инвестиционного проекта, являющиеся основанием для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

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Так к масштабным могут быть отнесены проекты, которые предполагают строительство объектов стоимостью не менее 300 млн рублей за исключением индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов и торговых объектов.

При этом для проектов на территории моногородов Алтайского края критерий по сумме капитальных вложений не устанавливается, но предусматривается требование: капитальные вложения в указанные объекты в размере не менее 2,5 млн рублей должны быть сделаны в течение первого года после заключения договора аренды земельного участка, предоставляемого без проведения торгов.

Кроме того, для проектов по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции устанавливается требование по минимальному объему капитальных вложений. В этом случае допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов при стоимости размещения такого объекта от 100 млн рублей.

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Для проектов в игорной зоне, при строительстве объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, средств размещения, а также для проектов создания технопарков различных типов предусматривается требование к минимальной площади планируемых объектов - 1000 и 5000 кв. м соответственно.