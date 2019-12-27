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Владимир Путин доверил алтайскому губернатору место в президиуме Госсовета

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел в обновленный состав президиума Госсовета. Накануне соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Президиум Госсовета состоит из восьми человек, он сменяется каждые полгода. Его задача - решать оперативные вопросы и готовить очередных заседания совещательного органа власти. Президиум также анализирует план работы Госсовета и его решения.

В новый президиум Госсовета кроме Виктора Томенко включены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
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Любопытно, что в президиуме Госсовета присутствует еще один не чужой для Алтая человек. Это губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он родился в Барнауле, здесь прошла и часть его детства. Сюда же он периодически наведывается в отпуск.

Напомним, в недавнем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил вопрос об определении статуса Госсовета и внесения его в Конституцию.

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Автор: Политсиб.ру

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