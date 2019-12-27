Владимир Путин доверил алтайскому губернатору место в президиуме Госсовета

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел в обновленный состав президиума Госсовета. Накануне соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Президиум Госсовета состоит из восьми человек, он сменяется каждые полгода. Его задача - решать оперативные вопросы и готовить очередных заседания совещательного органа власти. Президиум также анализирует план работы Госсовета и его решения.
Губернатор Алтайского края потратил на выступление около 15 минут
Любопытно, что в президиуме Госсовета присутствует еще один не чужой для Алтая человек. Это губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он родился в Барнауле, здесь прошла и часть его детства. Сюда же он периодически наведывается в отпуск.
Напомним, в недавнем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил вопрос об определении статуса Госсовета и внесения его в Конституцию.
Решение будет приниматься на общенациональном референдуме