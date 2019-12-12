Барнаульский аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку за постсоветскую историю

Новости 28.01.2020 8:15 873

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова по итогам 2019 года установил новый рекорд по пассажиропотоку. За прошедшие 12 месяцев было перевезено 531 450 человек (+5 % к прошлому году), сообщается на сайте авиапредприятия "Алтай".

На внутренних линиях обслужено 467 750 пассажиров, на международных линиях - 63 700 пассажиров. Аэропортом воспользовался 2691 самолет, что на 14% больше, чем в 2018 году. Рост пассажиропотока обусловлен увеличением количества рейсов на внутренних линиях.

Так, на московском направлении в летний период выполнялось до 6 рейсов в день. Круглогодично выполнялись рейсы в Санкт-Петербург, Иркутск. В летний период в расписание стояли рейсы на черноморское побережье: Симферополь, Анапа, Сочи. В рамках программы субсидирования в 2019 году продолжили выполнение рейсы в Томск, Казань, а также возобновились рейсы в Красноярск. На международных линиях выполнялись чартерные рейсы во Вьетнам, Таиланд и Турцию.

В прошлом году началось строительство нового павильона прилета пассажиров международных воздушных линий, оснащенного современной системой обработки багажа, общей площадью 400 кв. м. Его сдача в эксплуатацию ожидается в феврале.

Кстати, в 2020 году у аэропорта в планах перевезти 563 тысячи пассажиров.