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Досрочные выборы в Госдуму могут пройти в декабре - СМИ

Новости
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Ряд регионов Сибирского федерального округа получили рекомендации, которые могут косвенно свидетельствовать о подготовке к досрочным выборам в Госдуму. Об этом сообщает "Тайга.инфо". Однако источники издания сообщают, что окончательное решение все еще не принято.

По информации инсайдеров, избиркомы в регионах Сибири получили предупреждения от Центральной избирательной комиссии с просьбой подготовиться к проведению выборов в Госдуму уже в декабре 2020 года. Отметим, что по плану выборы намечены на осень 2021 года.

Источник, близкий в правительству одного из сибирских регионов и ознакомившийся с брошюрой, подтвердил наличие в субъектах специализированных рабочих групп от администрации президента России. Сообщается, что они сейчас занимаются анализом настроений местного электората.

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Вдобавок к этому, источник из «Единой России» рассказал, что вопрос «досрочки» сейчас активно обсуждается. На такое развитие событий намекнул и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своем инстаграме. Он сообщил, что областное отделение КПРФ уже приступило к отбору кандидатов и формированию стратегии по думским выборам.

Все слухи, впрочем, опроверг спикер ГД Вячеслав Володин, который заявил, что подобная информация исходит от иностранных СМИ.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (2)

1000

не пью

Вот щас депутаты зачесали затылки - бюджеты искать на перевыборы

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Гость

уже говорят не будет досрочки же....

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