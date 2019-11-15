Досрочные выборы в Госдуму могут пройти в декабре - СМИ

Ряд регионов Сибирского федерального округа получили рекомендации, которые могут косвенно свидетельствовать о подготовке к досрочным выборам в Госдуму. Об этом сообщает "Тайга.инфо". Однако источники издания сообщают, что окончательное решение все еще не принято.
По информации инсайдеров, избиркомы в регионах Сибири получили предупреждения от Центральной избирательной комиссии с просьбой подготовиться к проведению выборов в Госдуму уже в декабре 2020 года. Отметим, что по плану выборы намечены на осень 2021 года.
Источник, близкий в правительству одного из сибирских регионов и ознакомившийся с брошюрой, подтвердил наличие в субъектах специализированных рабочих групп от администрации президента России. Сообщается, что они сейчас занимаются анализом настроений местного электората.
Участие в таком вмешательстве принимали представители США и 12 государств Европы
Вдобавок к этому, источник из «Единой России» рассказал, что вопрос «досрочки» сейчас активно обсуждается. На такое развитие событий намекнул и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своем инстаграме. Он сообщил, что областное отделение КПРФ уже приступило к отбору кандидатов и формированию стратегии по думским выборам.
Все слухи, впрочем, опроверг спикер ГД Вячеслав Володин, который заявил, что подобная информация исходит от иностранных СМИ.
Число избирателей в регионе за год уменьшилось на 11,5 тысяч человек
уже говорят не будет досрочки же....
Вот щас депутаты зачесали затылки - бюджеты искать на перевыборы