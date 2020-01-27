Только две территории, выигравшие в интернет-голосовании, благоустроят в Барнауле (обновлено)

Новости 27.01.2020 18:20 2168

Только две из трех общественных территорий, выбранных барнаульцами посредством интернет-голосования, будут благоустроены в 2020 году. Об этом сообщается на сайте алтайского Минстроя.

Какие зеленые зоны облагородят в Барнауле

Благоустроены будут парк «Изумрудный» и Мизюлинская роща. Зеленая зона на улице Сергея Ускова, которая особо отмечалась чиновниками, как создаваемая «с нуля», так и осталась пока лишь проектом.

Уже известно, что в парках, скверах и других местах отдыха выполнят асфальтирование и/или устройство брусчатки, установят скамейки и урны, на некоторых объектах также выполнят озеленение и устройство освещения.

Позиция мэрии

Между тем как пояснили в мэрии, число общественных территорий, которые будут благоустроены в этом году по программе "Жилье и городская среда" в Барнауле пока не определено. В настоящее время комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с кафедрой архитектуры и дизайна АГТУ разрабатываются эскизные решения благоустройства Мизюлинской рощи и территории, расположенной на пересечении улиц Ускова и Взлетная.

В дальнейшем будет разработана проектная документация, исходя из которой, станут понятны объемы финансирования по каждому из объектов. Разработкой проекта благоустройства парка «Изумрудный» занимается Фонд имущества Алтайского края.

После разработки проектной документации, будет возможно определить какие общественные территории будут благоустроены в краевой столице в этом году, а также сколько средств будет направлено на эти цели.

Что с другими городами

В Бийске благоустроят зеленую зону за ТРЦ «Ривьера» и сквер Льнокомбинат, в границах улиц Амурская и Граничная. В Рубцовске обновят городской ПКиО имени Кирова и разделительную пешеходную полосу по проспекту Рубцовский от проспекта Ленина до улицы Пролетарской.

«В 42 муниципалитетах – 12 городах и 30 поселениях, имеющих в своем составе населенные пункты с численностью населения свыше пяти тысяч человек, планируется обновить более 50 общественных территорий и около 250 дворов. На благоустройство всех объектов будет направлено свыше 700 млн рублей, 699 млн из которых – это средства федерального бюджета», – сообщается в релизе.

Контракты на выполнение подрядных работ по результатам торгов должны быть заключены до июля 2020 года.