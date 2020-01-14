Председатель АКЗС назвал ситуацию с уборкой снега в селах архисложной

Новости 27.01.2020 17:20 314

Спикер АКЗС Александр Романенко провел еженедельное совещание в региональном парламенте, где с депутатами обсуждались вопросы уборки снега в селах Алтайского края. Об этом сообщает сайт краевого Заксобрания.

По словам Романенко, ситуация, которая складывается по некоторым южным районам Алтайского края остается архисложной.

«В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах - Утка и Саввушки есть проблемы с водоснабжением. Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины, в нее уронили насос, который теперь не могут достать», - рассказал председатель АКЗС.

Он также добавил, что к расчистке дорог привлечены все возможные технические средства, в том числе тяжелая техника алейской военной части. Председатель АКЗС попросил депутатов продолжить контроль ситуации на своих округах.

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Романенко отметил необходимость контроля доставки продуктов в села. По его словам, сегодня даже в Змеиногорске.

«К сожалению, единственная дорога, которая на данный момент открыта - Змеиногорск - Горняк. За счет предприятий торговли Горняка что-то привозят, но подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Я уже не говорю про малые села».

Александр Романенко поручил председателю комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александру Лазареву взять на особый контроль вопросы медицинского обслуживания в пострадавших территориях.

Председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов сообщил о состоянии дорог в Быстроистокском и Смоленском районах. Он отметил, что в прошлую пятницу не полностью открытой оставалась только одна трасса - Приобское - Усть-Ануй - Ануйское, которая относится к перечню краевых трасс.