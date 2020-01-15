Зарплата в Алтайском крае стала еще ниже

Новости 27.01.2020 17:50 572

Средняя зарплата в Алтайском крае в ноябре 2019 года снизилась на 1,4% - с 28 266 рублей до 27 866 рублей. При этом по сравнению с ноябрем 2018 года она тем не менее выросла на 8,5%, до 27 123 рублей. Это следует из бюллетеня, опубликованного Алтайкрайстатом.

Кто на Алтае стал зарабатывать больше

В ноябре выросла зарплата в сфере производства одежды – на 30,5% (до 22,8 тысяч рублей). Незначительно подросла она также в сфере деятельности в области информации и связи – на 6,5% (до 32,5 тысяч рублей). По некоторым отраслям наблюдался рост в пределах 1-5%.

Падающие отрасли Алтайского края

Проседание оказалось более существенным. Так, на 17,5% (до 29,2 тысяч рублей) снизились зарплаты в области производства электрооборудования, на 15,7% (до 16,7 тысяч рублей) – в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом, на 15,8% (до 39,5 тысяч рублей) – в области добычи полезных ископаемых. Последнее, впрочем, обусловлено завершением сезона.

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На 10% (до 19,5 тысяч рублей) также снизились доходы работников сферы производства бумаги и бумажных изделий, на 9,8% (до 34 тысяч рублей) – в области складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности.

Напомним, что Алтайский край стабильно занимает последнее место среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней заработной платы. Это – единственный субъект СФО, в котором она не достигает даже 30 тысяч рублей.