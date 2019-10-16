Общественный совет решил, как будет организована реконструкция парка «Изумрудный»

Новости 27.01.2020 16:20 505

В конце прошлой недели состоялось второе заседание Общественного Совета парка «Изумрудный». Было решено приступить к разработке проекта реконструкции парка. Об этом сообщил руководитель Фонда имущества Алтайского края, депутат АКЗС Владислав Вакаев у себя в Facebook.

По его словам, совет решил взять за основу проект, который был разработан общественной группой архитекторов и дизайнеров в 2019 году.

«Но его нужно серьезно доработать с учетом высказанных предложений на стратегической сессии и результатов социологического исследования. Алгоритм нашей работы будет выстроен следующим образом: члены Общественного Совета сформируют техническое задание для группы проектировщиков, которые проводят свою работу в три этапа», - написал депутат.

Первым этапом запланирована разработка эскизного проекта. По словам Вакаева, в нем будет представлен генплан парка, его зонирование, обозначено расположение ключевых объектов. Этот эскиз в итоге позже представят на суд общественности.

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Вторым этапом предусмотрена разработка технической документации на те объекты, которые предстоит сделать весной-летом 2020 года.

«Среди этих документов – дендроплан, согласно которому будет проводиться высадка зеленых насаждений. В этой же очереди проектирования – проектно-сметная документация на объекты, которые будут создаваться на средства проекта «Комфортная городская среда», - отметил глава Фонда.

Что касается третьего этапа, то он предусматривает разработку ПСД на объекты второй и третьей очереди. Такая модель, уверен Вакаев, позволит оперативно подготовить документацию, необходимую для проведения работ весной-летом этого года.

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Следующее заседание Совета запланировано на среду, 29 января. Каждая рабочая группа сформулирует предложения в проектное задание.

Владислав Вакаев утверждает, что спешка связана с тем, что нужно успеть провести два этапа проектирования до середины апреля, так как именно с этого времени начинается сезон высадки деревьев, который продлится всего месяц.

«Терять возможность начать восстановление зеленых насаждений уже этой весной никак нельзя. Но на данный момент, к сожалению, смета на содержание и развитие парка в 2020 году еще не подтверждена. И с каждым днем промедления возможность приступить к весенним работам стремительно уменьшается. Но я уверен, что мы успеем. Должны успеть. Потому что другого варианта у нас просто нет», - подытожил он.