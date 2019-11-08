Wi-Fi в Нагорном парке обойдется бюджету Барнаула почти в 2 млн рублей

В Барнауле в районе Нагорного парка и набережной Оби появится Wi-Fi-зона. На это городские власти потратят порядка 1,8 млн рублей, сказано на сайте мэрии.
Воспользоваться беспроводной сетью горожане смогут ориентировочно с 1 апреля. Средства на это предусмотрены муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле».
Один из участков предназначен под магазин, другой - под аптеку
Набережная и Нагорный парк относятся к местам массового скопления людей и социально-значимым объектам. В соответствии с федеральным стандартом «Умный город», одним из мероприятий цифровизации городского хозяйства является обеспечение доступа к сети Wi-Fi именно в таких местах.