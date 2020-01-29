В Алтайском «СПИД-Центре» теперь можно сдать тест на ВИЧ каждый четверг

Новости 27.01.2020 14:50 281

Каждый четверг в Алтайском краевом центре профилактики СПИД можно будет сдать бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ.

Ежемесячно, каждый четверг любой желающий может позаботиться о своём здоровье и сдать экспресс-тест на ВИЧ без ущерба для времени. Он занимает всего десять минут, но показывает предварительный результат наличия вируса с 99% точностью.

Десять минут, одна капля крови – и результат готов! Кроме того, тестирование будет сопровождаться до - и послетостовым консультирование, на которых специалисты центра СПИД помогут проанализировать наличие рискованных ситуации к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам. Тест будет абсолютно анонимным, бесплатным и не будет требовать предварительной записи.

Тест высокоточный, но не стоит забывать, что его результат неокончательный. Всем, у кого результат окажется положительным, будет выдано направление на полноценное обследование в краевом центре СПИД.