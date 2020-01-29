Новосибирские ученые изобрели вакцину от коронавируса?

Новости 27.01.2020 15:15 574

В Новосибирском «Векторе» разрабатывается две вакцины против нового коронавируса, а также прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования. создано два диагностических набора для нового коронавируса, сразу направленных в ряд регионов РФ. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Сибирская вирусология

Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ доктор биологических наук Александр Шестопалов отметил, что Сибирь является одним из центров распространения птичьего гриппа и аналогичных вирусных заболеваний. В то же время имеющейся инфраструктуры для работы с такими патогенами недостаточно, она устарела на 30—40 лет.

«У нас на сегодня подготовлена проектная документация по созданию лаборатории в структуре РАН для работы с вирусными патологиями», — сказал ученый.

В этой лаборатории будут изучать вирусы, чтобы определить причины, по которым отдельные люди генетически им наиболее подвержены, и научиться предсказывать поствакцинальные осложнения. Кроме того, в ФИЦ ФТМ изучаются хозяева вирусов — дикие животные. Центр работает в этом направлении в тесном сотрудничестве с зоологическими институтами.