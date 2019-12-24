Алтайских депутатов призвали отказаться от мандатов

Председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи в Республике Алтай Мария Ардиматова подвергла резкой критике депутатов Чемальского районного совета, которые на внеочередной сессии в январе решили отменить свое же постановление о принятии бюджета района на 2020 год. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».
Отмечается, что районный бюджет был принят в декабре 2019 года единогласно. Его подписал глава района и после этого документ был опубликован официально. Однако во время очередной сессии райсовета 20 января решение было отменено после предложения вице-спикера райсовета Юрия Корнеева. В итоге действие бюджета было приостановлено.
Основанием для отмены собственного решения стало убеждение ряда депутатов о том, что он подписан «ненадлежащим лицом» — подписи председателя совета Людмилой Ящемской под документом нет. Пока не ясно, почему она не подписала документы. В то же время по уставу района ее подпись не является необходимым атрибутом, местные «законы» подписывает глава района. Тем не менее, депутаты поддержали предложение Корнеева.
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Напомним, что Корнеев и Ящемская в республике известны после ряда скандалов: один благодаря пьяному дебошу после новогоднего корпоратива, другая — крылатой фразой «ты когда мою должность узнаешь, то сразу обкакаешься».
Ардиматова признается, что она «в шоке» от местных депутатов.
«Отменять бюджет всего района из-за того, что подпись сама забыла поставить или умышлено не поставила. Давайте представим — отменили. Куча неустоек и прочих незапланированных расходов, школы не могут оплатить поставки продуктов, дети без питания, неустойка, штрафы, суды. А зарплаты? Жители Чемальского района, за кого вы голосовали? Может, всех их отозвать? Зачем нам такие депутаты, которые забавы ради жертвуют нашим с вами бюджетом».
В конце своего заявления она прямо обращается к депутатам Чемальского района с просьбой о сложении ими своих мандатов.
Также был поднят вопрос о роли оппозиции в формировании бюджетной политики