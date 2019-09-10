Общественную палату Алтайского края ждут перемены?

Новости 27.01.2020 13:10 932

Процедура формирования Общественной палаты Алтайского края может измениться. Об этом сообщил заместитель главы регионального правительства Денис Губин в ходе общественной дискуссии.

«В этом году у нас заканчиваются полномочия Общественной палаты [VI созыва]. Думаю, что мы сделаем процедуру [формирования палаты] более демократичной, более открытой», — заявил Губин.

Он добавил, что гражданское общество в регионе есть, но оно пока «в засаде». Несмотря на это, оно активно зарождается: кто-то с транспарантами, кто-то с дискуссиями, обсуждениями и поисками решений, пояснил вице-премьер.

«Мы видим и слышим всех. Работать будем со всеми. Рано или поздно те, кто хотят только горлопанить, отпочкуются», - отметил Денис Губин.

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Дискуссию о гражданском обществе развил депутат и руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов. Он сказал, что историю спасения парка «Изумрудный» можно считать хорошим кейсом, свидетельствующим о реальных примерах гражданской активности.

«Здесь объединились общественники, представляющие самые разные сферы, нашли компромисс с властью. А вот в историях с Radisson’ом или с ФОКом узкая группа общественников пытается «продавить». Я надеюсь, что в этом году взаимодействие с гражданским обществом будет расширяться и развиваться, симулякры общественных институтов будут заменены реально работающими органами».

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Еще один участник дискуссии юрист Руслан Пискунов поднял тему гражданского общества в сельской местности:

«Сегодня мы много говорим об открытости региональной власти, о новых подходах. Однако местная власть как не открывалась и готова закрыться еще на несколько засовов. Да и гражданская активность в сельской местности не увеличилась. В селе люди больше думают о повседневных бытовых проблемах, а не об общественных делах. Поэтому муниципальная власть, как наиболее близкое к людям звено, должна меняться».

Напомним, что всего в состав ОПАК шестого созыва входит 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Возглавляет палату бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов. Срок полномочий ОПАК истекает летом текущего года.