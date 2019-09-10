Общественную палату Алтайского края ждут перемены?

Процедура формирования Общественной палаты Алтайского края может измениться. Об этом сообщил заместитель главы регионального правительства Денис Губин в ходе общественной дискуссии.
«В этом году у нас заканчиваются полномочия Общественной палаты [VI созыва]. Думаю, что мы сделаем процедуру [формирования палаты] более демократичной, более открытой», — заявил Губин.
Он добавил, что гражданское общество в регионе есть, но оно пока «в засаде». Несмотря на это, оно активно зарождается: кто-то с транспарантами, кто-то с дискуссиями, обсуждениями и поисками решений, пояснил вице-премьер.
«Мы видим и слышим всех. Работать будем со всеми. Рано или поздно те, кто хотят только горлопанить, отпочкуются», - отметил Денис Губин.
В АКЗС обсудили вопрос наделения краевой Общественной палаты правом законодательной инициативы
Дискуссию о гражданском обществе развил депутат и руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов. Он сказал, что историю спасения парка «Изумрудный» можно считать хорошим кейсом, свидетельствующим о реальных примерах гражданской активности.
«Здесь объединились общественники, представляющие самые разные сферы, нашли компромисс с властью. А вот в историях с Radisson’ом или с ФОКом узкая группа общественников пытается «продавить». Я надеюсь, что в этом году взаимодействие с гражданским обществом будет расширяться и развиваться, симулякры общественных институтов будут заменены реально работающими органами».
Екатерина Четошникова по закону не может совмещать работу в правительстве региона и членство в ОПАК
Еще один участник дискуссии юрист Руслан Пискунов поднял тему гражданского общества в сельской местности:
«Сегодня мы много говорим об открытости региональной власти, о новых подходах. Однако местная власть как не открывалась и готова закрыться еще на несколько засовов. Да и гражданская активность в сельской местности не увеличилась. В селе люди больше думают о повседневных бытовых проблемах, а не об общественных делах. Поэтому муниципальная власть, как наиболее близкое к людям звено, должна меняться».
Напомним, что всего в состав ОПАК шестого созыва входит 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Возглавляет палату бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов. Срок полномочий ОПАК истекает летом текущего года.
Решение будет принято АКЗС 26 июня