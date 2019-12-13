К судебным атакам на управляющих ТЭЦ Ярового присоединилась мэрия

Новости 27.01.2020 12:45 550

На МУП «Яровской теплоэнергокомплекс» (ЯТЭК) продолжают сыпаться судебные иски. Что интересно, большая часть атак на государственное предприятие исходит от государственных же органов.

24 января иск к предприятию подала администрация Ярового. Сумма требований не уточняется. Возможно, речь идет о неимущественных правах. Ранее на МУП ЯТЭК подавало в суд алтайское Минприроды, взыскавшее с предприятия свыше 2 млн рублей за пользование частью озера Большое Яровое. Решение по данному делу принято 14 января. Еще один иск от Минприроды касается уплаты 77 тысяч рублей пени (также за водопользование). Он принят 29 ноября, однако заседание до сих пор не назначено.

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Отметим, что Минприроды начало судиться с МУП ЯТЭК сразу после того, как последнему было передано управление ТЭЦ Ярового. Напомним, что данная мера была вызвана угрозой остановки станции. Для временного изъятия ТЭЦ у собственника (ООО «ЯТЭК») в городе был введен режим ЧС. 23 января оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации продлил его до полного разрешения ситуации.

24 января к МУП ЯТЭК поступил также иск от Екатеринбургского ООО «Ормет», занимающегося оптовой торговлей оборудованием для химических и испытательных лабораторий. На самом деле, иск от екатеринбуржцев поступил еще 29 ноября 2019 года, но с ним получился некоторый курьез. Время от времени возникают случаи, когда МУП ЯТЭК и ООО ЯТЭК путают из-за схожести названий. Однако «Ормет» зашел еще дальше и подал на зарегистрированное в Алтайском крае МУП ЯТЭК заявление в Арбитражный суд Республики Алтай, вместо предприятий перепутав регионы. 20 декабря в «Ормете» спохватились и направили в республиканский арбитраж ходатайство о передаче дела на рассмотрение арбитражного суда Алтайского края. Ходатайство удовлетворено, заявление принято. Сумма исковых требований составляет 226 тысяч рублей.

На фоне всех этих событий принято решение о повышении тарифа на горячую воду, поставляемую ТЭЦ Ярового.