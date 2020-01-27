Следком и Минздрав проверят, почему скончался 8-месячный ребенок в реанимации Барнаула

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поручил организовать проверку медучреждения после огласки в СМИ истории со смертью в реанимации ребенка. Об этом «Политсибру» сообщили в ведомстве.
«Документы из медорганизации изъяты», - рассказали в министерстве.
Кроме того, историей заинтересовались в региональном отделе Следственного комитета. Назначена доследственная проверка.
«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также проверить действия медицинских работников на предмет надлежащего оказания медицинской помощи ребенку», - сообщили в СК.
Мальчику было 8 месяцев
Напомним, что жительница Новоалтайска обвинила врачей в медлительности, которая, по ее словам, стала причиной смерти ее восьмимесячного ребенка. Когда ее ребенку стало плохо, его положили в КГБУЗ «Городскую клиническую больницу №11» Барнаула в детское инфекционное отделение. Спустя четыре дня его выписали, но без результатов анализов. На следующие сутки ребенку снова стало плохо, после чего, по словам матери, ее с ребенком отказались принимать в нескольких больницах.
«Просили бригаду отвезти нас во 2-ю детскую больницу на Попова 31, но те отказались. Якобы у них регламент и так много времени на нас потратили. Уехали. Ждали новую бригаду 15-20 минут. Во 2-ю детскую приехали около 3:50. Пока ждали врача, чтобы посмотрел. Пока заполнили бумаги. Ребенка унесли около 4:00», - рассказала женщина.
Утром стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Женщина уверяет, что если бы реанимация Новоалтайска приняла их в тяжёлом состоянии, а не отправили бы в Барнаул, то ее сына можно было спасти.
По данным ведомства, скорая прибыла на место через пять минут после вызова
ужасно.....народ все терпит и терпит....всю реформу, всю оптимизацию.....печально.До каких же пор?!