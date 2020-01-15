В Алтайском крае определили размер квоты для высококвалифицированных иностранцев

В Алтайском крае в 2020 году официально будет работать 75 иностранцев, прибывших в Россию на основании визы. Именно такая квота была выделена региону. Речь идет о высококвалифицированных кадрах, сообщает сайт правительства края.
Иностранных специалистов будут привлекать на предприятия, специализирующиеся на оказании услуг, а также на предприятия, внедряющие иностранные технологии и осуществляющие установку и наладку импортного оборудования. Все рабочие места предназначены для трудовых мигрантов с высоким и средним уровнем квалификации. Привлечение в край неквалифицированных рабочих сведено к нулю, сообщают в региональном управлении по труду и занятости населения.
Население региона продолжает сокращаться