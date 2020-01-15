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В Алтайском крае определили размер квоты для высококвалифицированных иностранцев

Новости
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В Алтайском крае в 2020 году официально будет работать 75 иностранцев, прибывших в Россию на основании визы. Именно такая квота была выделена региону. Речь идет о высококвалифицированных кадрах, сообщает сайт правительства края.

Иностранных специалистов будут привлекать на предприятия, специализирующиеся на оказании услуг, а также на предприятия, внедряющие иностранные технологии и осуществляющие установку и наладку импортного оборудования. Все рабочие места предназначены для трудовых мигрантов с высоким и средним уровнем квалификации. Привлечение в край неквалифицированных рабочих сведено к нулю, сообщают в региональном управлении по труду и занятости населения.

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Квоты для регионов устанавливаются по заявкам работодателей, планирующих привлечение иностранных работников. Работодателям, планирующим привлечение иностранных работников из стран с визовым порядком въезда в 2021 году, необходимо подать заявку до 25 июля 2020 года. В дальнейшем она рассматривается на заседании межведомственной комиссии Алтайского края по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

Автор: Политсиб.ру

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