«Когда закончится этот беспредел, на сегодняшний день непонятно»: тариф на горячую воду в Яровом вырастет на треть (обновлено)

Новости 27.01.2020 11:20 2683

Тариф на воду в Яровом с 1 июля 2020 года вырастет вчетверо (с 9,70 до 45,50 рублей без НДС). Соответствующее решение опубликовано в базе Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

В редакцию «Политсибру» поступило письмо, подписанное ООО «ЯТЭК», в котором комментируется это событие. Автор письма предрекает массовый переход населения на более дешевые собственные водонагреватели. Следствием этого, по его мнению, станет ухудшение экономики ТЭЦ Ярового. Кроме того, автор сообщает, что тариф увеличен незаконно.

«Как утверждают в ООО ЯТЭК, принятый тариф незаконен, потому как Управление Алтайского края по государственному урегулированию цен и тарифов в лице руководителя Катнова А. не имело права открывать новые тарифы из отсутствия у МУП оборудования, необходимого для производства тепловой и электрической энергии», – гласит текст сообщения.

По словам автора письма, собственники увеличивать тарифы не собирались, а дефицит бюджета ТЭЦ должен был восполняться за счет «выпадающих расходов», не учтенных в тарифе, и за счет Управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

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В пресс-службе управления «Политсибру» заявили, что в квитанциях цена увеличится не настолько значительно – подорожает лишь графа «теплоноситель». Дать оперативный комментарий по поводу законности принятого тарифа без официального письменного запроса отказались.

«Администрация города Яровое опять пошла по наиболее удобному для нее пути – возложить все расходы МУПа на плечи жителей города – а это и уголь, закупки которого идут по цене значительно выше существующих коммерческих предложений угольных разрезов, и продажа электроэнергии по цене 1.5 руб/кВт вместо положенных 4.5 руб/кВт. Но законным владельцам не дают работать, и когда закончится этот беспредел, на сегодняшний день, непонятно», – так завершается письмо.

UPD: В Управлении по тарифам разъяснили, что подорожает лишь теплоноситель, то есть, непосредственно сама вода. При этом, тепловая энергия, при помощи которой она нагревается, наоборот, подешевеет. Таким образом, рост реальной стоимости горячей воды для населения составит лишь около 33%. В денежном выражении стоимость кубометра горячей воды увеличится примерно на 38 рублей.