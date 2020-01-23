Мэрия Новосибирска объявила режим ЧС из-за снега. А что на Алтае?

Администрация Новосибирска объявила режим ЧС по причине непрекращающихся снегопадов. Об этом сообщает Тайга.инфо.
Местные власти признали, что перебои в работе оперативных служб представляют реальную угрозу для жизни и здоровья горожан. Отметим, что 25 января стало известно, что в результате схода снега с крыши дома в Новосибирске завалило двух женщин и ребенка. Одну из них увезли на скорой.
В принятом решении мэрии от 24 января сообщается, что из-за «сверхнормативного количества осадков эксплуатация дорог категорий 2а, 2б, 3а и 3б, а также приведение в порядок придомовой территории оказалось невозможным».
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Отметим, что ранее на совещании в администрации Барнаула глава Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности в связи с большим числом осадков. На протяжении метелей в январе и конце декабря власти призывали жителей города оставлять свой личный транспорт дома для упрощения работы дорожных служб.
Однако в пятницу, 24 января, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко выразил недовольство в социальных сетях по поводу автомобилей, оставленных во дворах и на дорогах города, которые также создают проблемы коммунальным службам города.
По данным на утро 27 января в Алтайском крае из-за разгула стихии остаются закрытыми пять автодорог. Как сообщает региональное управление МЧС России, это связано с плохой видимостью, метелью и сильным боковым ветром.
В числе перекрытых дорог значатся:
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