Мэрия Новосибирска объявила режим ЧС из-за снега. А что на Алтае?

Новости 27.01.2020 10:45 565

Администрация Новосибирска объявила режим ЧС по причине непрекращающихся снегопадов. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Местные власти признали, что перебои в работе оперативных служб представляют реальную угрозу для жизни и здоровья горожан. Отметим, что 25 января стало известно, что в результате схода снега с крыши дома в Новосибирске завалило двух женщин и ребенка. Одну из них увезли на скорой.

В принятом решении мэрии от 24 января сообщается, что из-за «сверхнормативного количества осадков эксплуатация дорог категорий 2а, 2б, 3а и 3б, а также приведение в порядок придомовой территории оказалось невозможным».

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Отметим, что ранее на совещании в администрации Барнаула глава Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности в связи с большим числом осадков. На протяжении метелей в январе и конце декабря власти призывали жителей города оставлять свой личный транспорт дома для упрощения работы дорожных служб.

Однако в пятницу, 24 января, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко выразил недовольство в социальных сетях по поводу автомобилей, оставленных во дворах и на дорогах города, которые также создают проблемы коммунальным службам города.

По данным на утро 27 января в Алтайском крае из-за разгула стихии остаются закрытыми пять автодорог. Как сообщает региональное управление МЧС России, это связано с плохой видимостью, метелью и сильным боковым ветром.

В числе перекрытых дорог значатся:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – Новосибирск (от нулевого до 71 км);

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава (от 20 до 73 км);

Мельниковка – Александровка (от нулевого до 19 км);

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (от 83 до 118 км);

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (между Баево и Славгородом).