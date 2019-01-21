В суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошло трое участников из Алтайского края

Новости 27.01.2020 10:15 419

Три представителя Алтайского края прошли в суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Сибирского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина со ссылкой на слова генерального директора АНО «Россия - страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова.

Алтайский край в суперфинале будут представлять:

Андрей Маклаков (АО «ОТС», электронная торговая площадка);

Артем Поломошнов (ООО «Арсал»);

Максим Штепин (ООО «БЕРГ Холдинг»).

Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» проводился 25 - 26 января в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». Участвовало свыше 260 человек из всех регионов СФО.

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«Состав участников полуфинала в Сибири очень разнообразный - есть и предприниматели, и врачи, и госслужащие, и начальник смены пожаротушения, и автор романа, и диджей. Мне, как руководителю платформы «Россия – страна возможностей», очень приятно приветствовать тех, кто участвует и в других наших проектах. В полуфинале «Лидеров России» в Сибирском федеральном округе участвовал финалист конкурса «Цифровой прорыв», а также директор гимназии из Хакасии, которая вдохновила своих коллег на участие в конкурсе «Учитель будущего», - рассказал Алексей Комиссаров на церемонии закрытия конкурса.

На протяжении двух дней участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Также для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.