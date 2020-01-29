Сергей Белоусов: «В сфере органического производства у нас есть значительный резерв роста доходов»

Новости 27.01.2020 9:25 201

Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов провел заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Парламентарий отметил, что 21 января президент Владимир Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности, а реализация норм закона об органической продукции непосредственно обеспечивает выполнение положений этого документа по обеспечению населения безопасной и качественной пищевой продукции, а также здорового питания.

Как подчеркнул Сергей Белоусов, органическое производство обладает потенциальной высокой доходностью, ведь по оценкам экспертов в мире в среднем миллион гектаров под органической продукцией дает порядка 1,3 млрд евро дохода. «С учетом наличия в России более 10 миллионов гектаров земель, пригодных для органического производства, мы имеем значительный резерв роста доходов в агропромышленном комплексе, особенно для малого и среднего бизнеса, а также серьезные экспортные перспективы», — сказал он.

Однако, указал сенатор, на сегодняшний день условия для развития отечественного органического производства хуже, чем в других странах, так как выше издержки на организацию производства и сертификацию, нет специальных мер государственной поддержки, отсутствует стратегия развития органического производства хотя бы на ближайшую перспективу. Наблюдается недостаточное межведомственное взаимодействие Минсельхоза России с другими ответственными исполнителями, в частности Роспотребнадзором.

Как результат, нет четкого понимания, когда и как начнет действовать Роспотребнадзор, который должен будет контролировать подлинность органической продукции, выставляемой на полки магазинов, и Россельхознадзор, который должен контролировать процесс производства. Более того, нет четкого понимания по разделению полномочий этих ведомств в сфере контроля органической продукции. Не ясна судьба наших производителей, имеющих европейские сертификаты на свою продукцию. Допускается ли к обращению на территории Российской Федерации отечественная органическая продукция, сертифицированная по европейским стандартам? Эти вопросы, подчеркнул сенатор, до сих пор остаются открытыми и требуют скорейшего решения разрешения.

Возможно, целесообразно ввести переходный период, необходимый для выполнения изготовителями органической продукции всех требований закона связанных с сертификацией и маркировкой продукции и установить мораторий на применение административных санкций к участникам процесса, считает Сергей Белоусов.

Он также напомнил, что на прошлом совещании уже говорилось об отсутствии органов по сертификации, недостатке кадров как для проведения аккредитации и сертификации, так и специалистов в сфере производства органической продукции.

Сенатор проинформировал, что на сегодняшний день Министерством сельского хозяйства России приняты все необходимые подзаконные акты о форме и порядке использования графического изображения (знака) органической продукции единого образца, а также о ведении единого государственного реестра производителей органической продукции.

Вместе с тем, указал законодатель, до настоящего времени реестр так и не начал работать. «На текущий момент в России аккредитованы три органа по сертификации по органической продукции, возможно, этого недостаточно для нашей страны с большой территорией», - считает парламентарий. Он считает позитивным, что многие субъекты, оценивая свой потенциал в области органического сельского хозяйства, делают осознанные шаги навстречу местным производителям органики, принимая на территориях региональные законы и программы.

У Алтайского края в планах аккредитовать на территории субъекта в качестве сертификатора филиал по ФГБУ «Россельхозцентр».