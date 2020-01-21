Известное в Барнауле кафе Granmulino закрылось

Новости 27.01.2020 9:50 370

В понедельник, 27 января, появилась новость о закрытии известного барнаульского кафе Granmulino. Об этом сообщает местное сообщество Barnaul22.

Заведение проработало в городе около 18 лет, с 2002 года. На сегодняшний день, на входе в заведение появилась табличка о том, что «кофейня закрыта».

О причинах закрытия пока неизвестно. Валерий Покорняк, являющийся собственником помещения, никак не комментирует ситуацию. По одной из версий это может быть связано с банкротством компании «Холидей», которая пытается взыскать через суды деньги с алтайских производителей, в числе которых холдинг «Алтан».

Пока точно неизвестно, что может появиться на месте заведения.