Известное в Барнауле кафе Granmulino закрылось

В понедельник, 27 января, появилась новость о закрытии известного барнаульского кафе Granmulino. Об этом сообщает местное сообщество Barnaul22.
Заведение проработало в городе около 18 лет, с 2002 года. На сегодняшний день, на входе в заведение появилась табличка о том, что «кофейня закрыта».
О причинах закрытия пока неизвестно. Валерий Покорняк, являющийся собственником помещения, никак не комментирует ситуацию. По одной из версий это может быть связано с банкротством компании «Холидей», которая пытается взыскать через суды деньги с алтайских производителей, в числе которых холдинг «Алтан».
Пока точно неизвестно, что может появиться на месте заведения.
Более 20 бывших поставщиков собрались обсудить тревожную ситуацию, в которой они оказались