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Известное в Барнауле кафе Granmulino закрылось

Новости
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В понедельник, 27 января, появилась новость о закрытии известного барнаульского кафе Granmulino. Об этом сообщает местное сообщество Barnaul22.

Заведение проработало в городе около 18 лет, с 2002 года. На сегодняшний день, на входе в заведение появилась табличка о том, что «кофейня закрыта».

О причинах закрытия пока неизвестно. Валерий Покорняк, являющийся собственником помещения, никак не комментирует ситуацию. По одной из версий это может быть связано с банкротством компании «Холидей», которая пытается взыскать через суды деньги с алтайских производителей, в числе которых холдинг «Алтан».

Пока точно неизвестно, что может появиться на месте заведения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul22

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