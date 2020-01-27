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Жительница Новоалтайска винит врачей в гибели сына

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Жительница Новоалтайска Дарья считает реанимацию виновной в гибели ее 8-месячного ребенка. Подробности истории приводит паблик "Инцидент Барнаул" "ВКонтакте".

Как рассказала Дарья, все началось с того, что сын стал мало писать и пропал аппетит. Появился понос, рвота и температура. Мама решила отвезти ребенка в КГБУЗ "Городская клиническая больница №11" Барнаула, детское инфекционное отделение. Поступили они в больницу 16 января, лечение продолжалось 4 дня. Ребенка прокапали и выписали 20 января. На тот момент итоговый анализ ещё не был готов, тем не менее ребенка выписали с диагнозом "выздоровление".

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Ночью, 21 января, состояние сына ухудшилось. Дарья вызвала скорую помощь. Пришли две женщины и долго думали, что делать. Позвонили старшему и решили везти ребенка в КГБУЗ Городская больница имени Литвиненко в Новоалтайске. Там их встретил реаниматолог, но принимать не стал из-за поноса. Сказал вести в Барнауле в инфекционку на Малахова.

"Скорая бригада уточнила, успеем ли мы довезти ребенка. Он ответил "Думаю, что да". Написал расписку, на руки мне ее не дали. Никаких уколов нам не поставили. Около двух часов ночи поехали в Барнаула. Ребенок уже был никакой, сил плакать нет, стонет и рот открывает в странной гримасе", - вспоминает Дарья.

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В инфекционку они приехали около 3:00. Принимать не стали, сказали что катетер не смогут поставить и нужна реанимация. Там им поставили укол гормонов. "Просили бригаду отвезти нас во 2-ю детскую больницу на Попова 31, но те отказались. Якобы у них регламент и так много времени на нас потратили. Уехали. Ждали новую бригаду 15-20 минут. Во 2-ю детскую приехали около 3:50. Пока ждали врача, чтобы посмотрел. Пока заполнили бумаги. Ребенка унесли около 4:00", - рассказала женщина.

Утром около 8:00 Дарья позвонила в больницу и ей сказали, что ребенка привезли в критическом состоянии, они сделали все возможное, но спасти не смогли. Время смерти было указано 4:50.

Дарья считает, что если бы реанимация Новоалтайска приняла их в тяжёлом состоянии, а не поехала "колесить" по Барнаулу, то ее сына можно было спасти.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

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Дашенька соболезную Вам. Пишите жалобу сразу в приемную президента, а лучше записывайтесь на прием. Не ищите правду в Алтайском крае. Ничего не добьетесь. Боритесь и накажите виновных

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