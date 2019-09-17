Стало известно, кто может возглавить Верховный суд Республики Алтай

27 января Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит заявление Алексея Кокорина о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного Суда Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте коллегии.
Должность председателя Верховного Суда освободилась после того, как в сентябре 2018 года Марина Алексина была назначена председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) на шестилетний срок полномочий. Обязанности председателя с этого времени как раз и исполнял Алексей Кокорин.
В сентябре прошлого года Верховная коллегия отказала в рекомендации кандидату на пост главы Верховного суда Республики Алтай Валерию Сарбашеву. Ранее он был зампредседателя Верховного суда РА. Во время коллегии ему задали вопрос об истории с его братом, дела которого неоднократно рассматривались в судах.
Валерию Сарбашеву отказали в рекомендации на пост главы Верховного суда