Стало известно, кто может возглавить Верховный суд Республики Алтай

Новости 27.01.2020 8:15 601

27 января Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит заявление Алексея Кокорина о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного Суда Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Должность председателя Верховного Суда освободилась после того, как в сентябре 2018 года Марина Алексина была назначена председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) на шестилетний срок полномочий. Обязанности председателя с этого времени как раз и исполнял Алексей Кокорин.

В сентябре прошлого года Верховная коллегия отказала в рекомендации кандидату на пост главы Верховного суда Республики Алтай Валерию Сарбашеву. Ранее он был зампредседателя Верховного суда РА. Во время коллегии ему задали вопрос об истории с его братом, дела которого неоднократно рассматривались в судах.

Кандидату на пост главы Верховного суда Республики Алтай отказали в рекомендации Новости 17.09.2019 14:40 Валерию Сарбашеву отказали в рекомендации на пост главы Верховного суда 802

Алексей Кокорин родился 21 марта 1973 года, в 1998 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Работал в Чарышском районе Алтайского края участковым инспектором милиции, оперуполномоченным уголовного розыска, старшим оперуполномоченным, следователем. С 2006 по 2011 год занимал должность судьи Кош-Агачского районного суда.

Указом президента РФ от 7 ноября 2011 года назначен судьей Верховного Суда РА, с 20 июля 2017 года назначен заместителем председателя Верховного Суда РА на шестилетний срок полномочий.