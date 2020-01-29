«Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей»: как прошёл вечер памяти Высоцкого в Барнауле (фото)

Новости 27.01.2020 8:45 275

IV ежегодный вечер памяти Владимира Высоцкого прошел в Барнауле в субботу 25 января - в день рождения барда. Концерт состоялся в галерее "Universum", в нем приняли участие музыканты из различных ансамблей.

Дважды мероприятие проходило в музее "Город", один раз - в выставочном зале (Новый рынок). На этот раз местом проведения концерта стала галерея "Universum", в которой на тот момент также выставлялись работы алтайского художника Пиргельди Широва.

"Идея проводить такие вечера возникла ввиду их востребованности. Людям это нужно, особенно поколению старшему - нашим родителям, дедушкам и бабушкам. Они на этом росли, где еще они это все услышат и увидят? Только на таких концертах", - рассказал организатор мероприятия, барнаульский музыкант Дмитрий Воротников.

По его словам, в следующем году вечер обязательно будет организован снова. На вопрос о том, сколько посетителей приходят на подобные мероприятия, Дмитрий Воротников ответил, что их количество всегда одно и то же - полный зал.