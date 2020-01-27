Как идет дело руководителя скандального приюта «Успех»?

Новости 27.01.2020 7:10 1457

27 января состоится очередное судебное заседание по делу руководителя приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой. После нескольких месяцев нахождения в СИЗО Ягофарову освободили под подписку о невыезде. О том, какое наказание потребует прокуратура, пока неизвестно. Надзорное ведомство озвучит свое мнение в ходе прения сторон.

Напомним, что история с приютом стала достоянием общественности после выхода сюжета на телеканале «Катунь 24», где были показаны истощенные старики. Отмечалось, что у многих из них были следы от побоев. Кроме того, пожилые постояльцы содержались в условиях антисанитарии.

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Первыми забили тревогу соседи. Жильцы дома рассказали, что обращались в полицию и прокуратуру, но получали лишь «отписки». Кроме того, за месяц до этой истории приют проверяло Минсоцзащиты Алтайского края. Приюту оказывал поддержку городской паблик «Барнаул22», однако перестал это делать, когда увидел поведение волонтеров, которые грубо себя вели с пожилыми людьми.

Что касается самой Ягофаровой, то о ней известно, что она также ранее проходила реабилитацию от наркозависимости в одном из приютов. Ряд источников утверждают, что Лариса и ее супруг Дмитрий входят в число 10 учредителей «Местной религиозной организации Церковь евангельских христиан «Новый город», которая находится в Барнауле по адресу: улица Советской Армии 95.

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Отметим, в настоящее время реабилитационные центры в крае функционируют практически во всех официально зарегистрированных религиозных организациях протестантского толка. Они используются для проведения миссионерской деятельности. Кроме того, в некоторые из ребцентров селятся люди, получающие различные социальные выплаты, которые, по мнению правоохранителей, обманным путем присваиваются руководством.

Помимо этого все заработанные средства по "договору о добровольном пожертвовании" передаются в пользу некоммерческой организации в обход законодательства.

Отсутствие у реабилитационных центров лицензии на осуществление медицинской деятельности, применение "трудотерапии" и сокрытие получаемых доходов от налогообложения подпадают под признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ.

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В большинстве случаев для осуществления своей деятельности руководство реабилитационных центров арендует частные жилые дома и квартиры в многоэтажных домах, которые не подлежат госрегистрации.