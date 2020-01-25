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Чуйский тракт в Алтайском крае открыли для движения грузовиков

Новости
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Закрытую утром из-за погоды трассу Р-256 «Чуйский тракт» открыли для движения грузового транспорта. Проезд для пассажирских автобусов по-прежнему закрыт. Для легковых автомобилей движение не перекрывали. Проезд для пассажирских автобусов по-прежнему закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай».

Сложная метеорологическая обстановка на территории Алтайского края сохраняется. Водителям рекомендует воздержаться от поездок.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным автомобильным дорогам Алтайского края и Республики Алтай, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.

На Чуйском тракте ограничили движение грузовиков и автобусов

На Чуйском тракте ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости

В условиях непогоды основное условие движения для водителей – осмотрительность

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Автор: Политсиб.ру

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