Чуйский тракт в Алтайском крае открыли для движения грузовиков

Новости 25.01.2020 19:20 103

Закрытую утром из-за погоды трассу Р-256 «Чуйский тракт» открыли для движения грузового транспорта. Проезд для пассажирских автобусов по-прежнему закрыт. Для легковых автомобилей движение не перекрывали. Проезд для пассажирских автобусов по-прежнему закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай».

Сложная метеорологическая обстановка на территории Алтайского края сохраняется. Водителям рекомендует воздержаться от поездок.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным автомобильным дорогам Алтайского края и Республики Алтай, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.