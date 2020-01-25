Барнаульцев зовут на благотворительный праздник с собаками

На улице Мало-Тобольской в Барнауле пройдет зимний праздник «Хаски» из «Ласки». Он состоится 26 января с 14 до 18 часов. Организаторы — приют для животных «Ласка», администрация Центрального района и «Сибирская генерирующая компания».
Все участники праздника смогут покататься на собачьих упряжках, создать коллективную уличную картину и сфотографироваться с собаками. Также в программе концерт, выступление дрессированных собак, уличные игры и аттракционы, викторины и конкурсы для детей и взрослых.
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«В настоящее время очень популярными стали собаки породы хаски. Зачастую заводят их из-за красоты и не обеспечивают необходимой для этой породы физической нагрузкой. Из-за этого возникают проблемы с поведением собак, и хозяева от них отказываются. Таких хаски-отказников в приюте уже пять. У нас они занимаются в кинологическом ездовом кружке. Владельцам собак на празднике мы хотим показать правильный спортивно-кинологический досуг», - рассказали в «Ласке».
Посещение праздника — бесплатное. Но за катание на упряжках нужно пожертвовать приюту 100 рублей.
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