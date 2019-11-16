Новый авиарейс соединит Барнаул и Сургут

С 25 апреля жители Барнаула могут улететь прямым рейсом в Сургут. Об этом сообщил международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова. Продажи билетов уже открыты. Рейс будет выполнять авиакомпания Utair на самолетах ATR-72.
Республика Алтай не потратит свой бюджет на субсидирование
Вылеты будут осуществляться по субботам. Из Барнаула вылет назначен на 20:50. Время в полете — 2 часа и 40 минут. Цена билета — от 6085 рублей.
Напомним, Росавиация субсидирует несколько рейсов из Барнаула. Билеты по сниженным ценам можно приобрести в Новосибирск, Казань, Красноярск, Томск.
Время полета составит 50 минут