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Новый авиарейс соединит Барнаул и Сургут

Новости
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С 25 апреля жители Барнаула могут улететь прямым рейсом в Сургут. Об этом сообщил международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова. Продажи билетов уже открыты. Рейс будет выполнять авиакомпания Utair на самолетах ATR-72.

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Авиарейс «Барнаул-Новосибирск» вернется после долгого перерыва

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Республика Алтай не потратит свой бюджет на субсидирование

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Вылеты будут осуществляться по субботам. Из Барнаула вылет назначен на 20:50. Время в полете — 2 часа и 40 минут. Цена билета — от 6085 рублей.

Напомним, Росавиация субсидирует несколько рейсов из Барнаула. Билеты по сниженным ценам можно приобрести в Новосибирск, Казань, Красноярск, Томск.

Стало известно, сколько будет стоить перелет Барнаул-Новосибирск

Стало известно, сколько будет стоить перелет Барнаул-Новосибирск

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Автор: Политсиб.ру

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