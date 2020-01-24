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Стала известна средняя сумма взятки в Алтайском крае

Новости
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В полиции рассказали, сколько составляет средняя сумма взятки в Алтайском крае. Это 370 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян в ходе годовой коллегии в главке. Примечательно, что по Сибири этот показатель ниже — 270 тысяч.

По словам главного полицейского Алтайского края, борьбе с коррупцией уделяют повышенное внимание. Всего в 2019 году сотрудники ведомства задокументировали 70 фактов взяточничества.

- Органы внутренних дел выявили более 800 уголовно-наказуемых деяний экономической направленности. Из них каждое второе относится к категории тяжких и особо тяжких. Каждое третье — крупный и особо крупный размер, - сообщил Андрей Подолян.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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