Губернатор Алтайского края посетил «политех» в День студента

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Алтайский государственный технический университет. Там проходило мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. В концертном зале открылся финал детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.
На него приехали студенты из десяти городов России. Победители конкурса будут участвовать в международных соревнованиях в США и Китае. Виктор Томенко поздравил студентов с праздником.
По словам девушки, ряд участников активно продвигали организаторы
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы молодежь имела возможности раскрыть свои способности в самых разных сферах жизни: спорте, творчестве, науке.
Губернатор также посетил межвузовскую кулинарную ярмарку «Угощение от Татьян» и попробовал ползуновский сбитень. Виктор Томенко ознакомился с работой университетских лабораторий — физической, программирования, робототехники, технического творчества, академической аудитории и клуба школьников.
В пятницу, 24 января, в преддверии Татьяниного дня Алтайский государственный университет отпраздновал День российского студенчества