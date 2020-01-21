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Губернатор Алтайского края посетил «политех» в День студента

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Алтайский государственный технический университет. Там проходило мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. В концертном зале открылся финал детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.

На него приехали студенты из десяти городов России. Победители конкурса будут участвовать в международных соревнованиях в США и Китае. Виктор Томенко поздравил студентов с праздником.

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По словам девушки, ряд участников активно продвигали организаторы

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Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы молодежь имела возможности раскрыть свои способности в самых разных сферах жизни: спорте, творчестве, науке.

Губернатор также посетил межвузовскую кулинарную ярмарку «Угощение от Татьян» и попробовал ползуновский сбитень. Виктор Томенко ознакомился с работой университетских лабораторий — физической, программирования, робототехники, технического творчества, академической аудитории и клуба школьников.

День студента в Барнауле. Фоторепортаж

День студента в Барнауле. Фоторепортаж

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В пятницу, 24 января, в преддверии Татьяниного дня Алтайский государственный университет отпраздновал День российского студенчества

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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