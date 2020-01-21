Губернатор Алтайского края посетил «политех» в День студента

Новости 25.01.2020 17:20 120

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Алтайский государственный технический университет. Там проходило мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. В концертном зале открылся финал детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.

На него приехали студенты из десяти городов России. Победители конкурса будут участвовать в международных соревнованиях в США и Китае. Виктор Томенко поздравил студентов с праздником.

«Убила непрозрачностью»: кандидат в Молодежное правительство Алтая раскритиковала отбор участников Новости 21.01.2020 17:15 По словам девушки, ряд участников активно продвигали организаторы 1915

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы молодежь имела возможности раскрыть свои способности в самых разных сферах жизни: спорте, творчестве, науке.

Губернатор также посетил межвузовскую кулинарную ярмарку «Угощение от Татьян» и попробовал ползуновский сбитень. Виктор Томенко ознакомился с работой университетских лабораторий — физической, программирования, робототехники, технического творчества, академической аудитории и клуба школьников.