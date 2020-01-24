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Китаец госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Новости
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Гражданин Китая, прибывший авиарейсом Иркутск-Пекин попал в инфекционную больницу. У него подозрение на коронавирус. Сейчас проверяют все его контакты. Он прилетел в Россию 24 января.

«Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», - сообщили в правительстве региона.

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Медики поставили ему предварительный диагноз — нетипированный вирус гриппа А. Его анализы направлены в новосибирскую лабораторию. Закрыто общежитие Байкальского госуниверситета. В соцсетях пишут, то на карантин, но местный Роспотребнадзор уточнили, что мероприятия не связаны с коронавирусом.

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Китае в декабре 2019 года в городе Ухане. Там живет 11 млн человек. Погибло уже 25, заразилось более 1300. Вирус распространяется за пределы Китая. Его уже выявляли во Вьетнаме, Южной Кореи, США, Японии.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Пресс-служба аэропорта Иркутска

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